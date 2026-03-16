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Un hombre mayor de edad fue encontrado sin vida durante horas del mediodía de este lunes en una obra en construcción ubicada en el barrio Belgrano de Río Gallegos. El hallazgo ocurrió en una vivienda situada en el pasaje Marcelino López al 549, entre las calles José Ingenieros y Ramón y Cajal.

Tras el aviso, efectivos policiales acudieron al lugar y confirmaron la presencia del cuerpo en el interior del predio. La zona quedó bajo resguardo mientras se iniciaban las actuaciones correspondientes.

El tránsito en la cuadra permaneció restringido mientras se desarrollaban las tareas policiales y periciales.

Intervención de la Comisaría Cuarta y Criminalística

Tal como narró el móvil de Radio LU12 y La Opinión Austral desde el lugar, el operativo quedó a cargo de la Comisaría Cuarta, que interviene por jurisdicción, ya que la seccional se encuentra a pocos metros del lugar del hallazgo.

La Policía montó un operativo en la calle para realizar las pericias para determinar as causa del fallecimiento del hombre hallado en una obra abandonada. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

También trabajó en el lugar personal de la División Criminalística de la Policía de Santa Cruz, que realizó el relevamiento de la escena y las pericias necesarias para avanzar en la investigación.

Los peritos comenzaron con la recopilación de elementos y el análisis del lugar donde se encontraba el cuerpo con el objetivo de establecer las circunstancias del fallecimiento.

Primeras hipótesis bajo investigación

De acuerdo con las primeras informaciones recabadas en el lugar, una de las hipótesis que analizan los investigadores es que el hombre habría tomado la decisión de quitarse la vida. Sin embargo, esta posibilidad aún forma parte de la investigación y deberá ser confirmada por los peritajes.

Hasta el momento no trascendieron detalles sobre la identidad de la persona ni sobre si el cuerpo presentaba signos de violencia. Las autoridades indicaron que la información oficial se difundirá una vez que finalicen las primeras actuaciones judiciales y policiales.

Búsqueda de testigos y relevamiento en la zona

Durante los primeros minutos del operativo, personal policial recorrió la manzana para localizar posibles testigos que pudieran aportar información sobre lo ocurrido.

El trabajo incluyó consultas a vecinos del sector y el relevamiento del entorno de la obra en construcción donde se produjo el hallazgo.

Las pericias en el lugar y la recopilación de testimonios forman parte del procedimiento habitual para determinar cómo ocurrió el hecho.

En el lugar también intervino la autoridad judicial correspondiente, que supervisa las actuaciones iniciadas tras el hallazgo.