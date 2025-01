Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

A pocos días de cumplirse una semana de un brutal incidente vial, un joven de Río Gallegos recibió el alta médica y ahora afrontará su recuperación en su domicilio, gracias a la intervención del Cuerpo Médico del Hospital Regional.

Se trata de Carlos de Biasse, un joven que fue embestido por una camioneta, tras un violento suceso que se registró en la costanera de la capital de Santa Cruz, en la madrugada del miércoles pasado.

Tal como lo informó La Opinión Austral, todo comenzó con una discusión por un leve siniestro vial y una discusión que elevó el tono de manera inusitada cuando un grupo de motociclistas intervino, haciendo que el conductor de una camioneta se diera a la fuga, con el fin de no ser “linchado”.

En su huida, el conductor de la camioneta embistió al antes nombrado De Biasse y a un amigo suyo, Rodrigo Ruay quien, actualmente, se encuentra derivado en Buenos Aires. Desde el círculo íntimo de las víctimas insisten en que sus allegados no tenían nada que ver con el primer conflicto y que solo estaban en la zona “por curiosidad”, tal como lo indicó Jorge Trujillo, tío de Ruay, a LU12 AM680, la semana pasada.

De Biasse terminó, en primer momento, con la fractura de tabique y algunas laceraciones menores pero, con el pasar de los días se supo que, además había sufrido la fractura de uno de sus pies. En la jornada del domingo, Gabriela -su madre- había indicado a La Opinión Austral que: “tenemos mucha fe que de pronto le darán el alta médica a mi hijo”.

Finalmente, este lunes llegaron las novedades. El Cuerpo Médico del Hospital Regional le dio el alta a Carlos quien afrontará la recuperación en su domicilio. “Damos gracias a Dios que ese día hizo un milagro” dijo su mamá.

Ruay está internado en el sanatorio Centro Gallego, en Buenos Aires. En declaraciones a este diario, Jorge indicó que: “desde que ingresamos le realizaron todos los estudios nuevamente desde cero, ya le realizaron la primera cirugía, también descubrieron que no solo tiene la fractura de la cadera del lado izquierdo. No es tan grave, pero una fractura en sí, gracias a Dios no alcanzó a desplazarse el hueso. Ya se han ha hecho su junta médica y mandaron a solicitar todos los elementos que se van a necesitar para la cirugía” aseveró