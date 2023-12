Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El 10 de abril de 2023 el empresario ganadero y exdirigente de la Sociedad Rural Argentina de Río Gallegos, Óscar Núñez, fue condenado a 10 años de prisión, la inhabilitación de para ejercer economía ganadera por 20 años y obligado a pagar una multa por un monto equivalente a diez veces precio de 4.200 ovejas.

Este 29 de diciembre se conoció que la Justicia liberó al empresario luego de que este presentara un habeas corpus.

La Cámara Oral de Río Gallegos, con los jueces Jorge Yance, María Alejandra Vila y Jorge Alonso -como subrogante- dictaron la sentencia de la megacausa de abigeato millonario que tenía como principal imputado al empresario Oscar Núñez.

Tal como informó La Opinión Austral, se trataba del robo alrededor de mil cabezas de ganado que iban a ser faenadas en uno de los frigoríficos de la capital santacruceñas y que fueron trasladadas de manera irregular. En una inspección llevada adelante por la Policía, se supo que muchos de esos corderos dependían de otras estancias, no de las que decían las guías. El Grupo Especial de Operaciones Rurales (GEOR) interceptó tres camiones jaula que estaban llegando a Río Gallegos el día 8 de mayo.

Por su parte, Alcides Soto y Carlos Arrechea, dos capataces que por esos años prestaban funciones en estancias de Núñez, fueron condenados a 5 años de prisión de cumplimiento efectivo.

Las claves de la liberación de Oscar Núñez, el estanciero de Palermo Aike condenado ¿Habrá nuevo juicio?

Una de las claves para que Oscar Núñez sea liberado por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, es la conformación del tribunal que lo condenó. Luego de que el juez Diego Lerena se excusara en la causa, quedó como subrogante Jorge Alonso, titular de la Cámara en lo Criminal de la Segunda Circunscripción Judicial. Y allí apuntaron los abogados defensores de Núñez. “Él no debería haber conformado ese Tribunal”, afirmaron quienes entienden en la causa.

Sucede que la Justicia debería haber agotado todas las instancias en la Primera Circunscripción Judicial antes de ir a buscar a un magistrado en la Zona Norte de la provincia de Santa Cruz. Y en el sur había al menos cinco jueces para solicitarles tomar la causa e integrar el Tribunal para acompañar a Jorge Yance y a María Alejandra Vila.

“Consideramos probada toda esta ‘triquiñuela’ armada por este grupo de gente, con el apoyo de la Sociedad Rural y cierta parte de la Justicia. Estoy sorprendido, pero también estoy preocupado, porque estamos en una sociedad en la que hoy se terminó la Justicia”, afirmó Alejandro Baldini en diálogo con La Opinión Austral el mismo día que su cliente fue condenado.

“Nadie levantó el guante. Yo les podía probar como se roban entre ellos y dónde esta el verdadero delito del abigeato. Deben estar contentos con este fallo. Algunos serán beneficiados y ocultarán la mugre que tienen en su sede. Esta es la realidad”, concluyó entonces.

La Opinión Austral pudo saber que Oscar Núñez tenía en su poder una gran cantidad de contratos de la zona de Esperanza y Palermo Aike, territorio que ahora será reconvertido de ganadero a petrolero, por las perforaciones exploratorias que ya comenzaron YPF y CGC y que prometen ser una segunda Vaca Muerta, en producción de hidrocarburos y también en la llegada de inversiones.

¿Fue ese punto el verdadero motivo por el que se inicio el juicio 9 años después del hecho? El resultado fue que Oscar Núñez perdió todo y la Sociedad Rural de Río Gallegos celebró la condena.

Por eso este viernes, luego de que fueran notificados del fallo que dejó en libertad del estanciero replicaron la voz de la querella: “Es un escándalo judicial”. Y apuntaron a que “es una resolución tomada por un juzgado incompetente para resolver la excarcelación del condenado y por parte de un juez subrogante durante la Feria judicial”.

Además recordaron que el juez Diego Lerena se había excusado “al momento de constituirse el Tribunal Oral que condenó a Núñez, argumentando cercanía laboral y personal con la Dra Sandra García (esposa de Núñez), quien en ese entonces desempeñaba el cargo de secretaria de la Excelentísima Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, de la cual actualmente Lerena es Juez”.

En el comunicado que publico la Sociedad Rural adelantaron que por la “gravedad institucional del caso, el Tribunal Superior de Justicia ya tomó intervención y no se descarta que en los próximos días la querella pueda pedir un Jury de Enjuiciamiento para el magistrado”.

Cómo avanzará la causa es ahora una incógnita y se abren varios caminos. ¿Habrá un nuevo juicio por la causa original sobre abigeato? ¿Qué pasará con las estancias y el negocio de Palermo Aike? ¿Quién o quiénes tienen y tendrán ahora la potestad para firmar los contratos?

Una de las claves para que Oscar Núñez fuera liberado fue la conformación del tribunal que lo condenó. Luego de que el juez Diego Lerena se excusara en la causa, quedó como subrogante Jorge Alonso. Hacia ahí apuntaron los abogados defensores de Núñez. “Él no debería haber conformado ese tribunal”, afirmaron quienes entienden en la causa.

Sucede que la Justicia debería haber agotado todas las instancias en la Primera Circunscripción antes de ir a buscar a un magistrado en la zona norte. Y en el sur había al menos cinco jueces para solicitarles tomar la causa e integrar el tribunal para acompañar a Jorge Yance y a María Alejandra Vila.

La Opinión Austral pudo saber que Oscar Núñez tenía en su poder una gran cantidad de contratos de la zona de Esperanza y Palermo Aike, territorio que ahora será reconvertido de ganadero a petrolero por las perforaciones exploratorias que ya comenzaron YPF y CGC y que prometen ser una segunda Vaca Muerta, en producción de hidrocarburos y también en la llegada de inversiones.

Hay un dato que no puede soslayarse del fallo del Dr. Lerena y es que argumenta que Núñez no tenía condena firme para estar detenido. “Ha sido condenado a una pena de prisión de cumplimiento efectivo, mediante una sentencia que no se encuentra firme, toda vez que la defensa técnica interpuso en los autos principales el recurso de casación, el cual se halla en trámite ante el Tribunal Superior de Justicia y, por ende, rige de manera absoluta la presunción de inocencia establecida en el Artículo 18 de la Constitución Nacional”, indicó. Sin embargo, el TDJ consideró de “nulidad absoluta” este fallo por “violación a las garantías constitucionales del debido proceso y a la garantía de imparcialidad“.

Cómo avanzará la causa es ahora una incógnita y se abren varios caminos. ¿Habrá un nuevo juicio por la causa original sobre abigeato? ¿Qué pasará con las estancias y el negocio de Palermo Aike? ¿Quién o quiénes tienen y tendrán ahora la potestad para firmar los contratos?