La Policía de Santa Cruz lanzó un comunicado oficial en el que solicita la colaboración de la comunidad para encontrar a tres personas desaparecidas desde hace varias horas. Se trata de Silvia Erichsen (46), Luis Martín Paredes (52) y Heitan Paredes (8), quienes viajaban desde la localidad de Puerto San Julián hacia la estancia Don Raúl, ubicada en la zona rural de Perito Moreno.

Según informaron fuentes policiales, la familia se movilizaba en una camioneta Chevrolet S10 doble cabina color blanca, dominio PEN-813, con una estructura de madera en la caja. Hasta el momento, no se ha logrado establecer contacto con ellos ni determinar su paradero.

Descripción física de las personas buscadas

Las autoridades difundieron las características físicas de los tres desaparecidos para facilitar su identificación.

Silvia Erichsen: mide aproximadamente 1,60 metros, de tez morocha, ojos marrones y pelo corto rubio. Tiene un tatuaje de una flor tipo “tulipán” en uno de sus dedos y otro en forma de “araña” en la mano restante.

mide aproximadamente 1,60 metros, de tez morocha, ojos marrones y pelo corto rubio. Tiene un tatuaje de una flor tipo “tulipán” en uno de sus dedos y otro en forma de “araña” en la mano restante. Luis Martín Paredes: mide 1,61 metros, es de tez morocha, con ojos marrones y pelo corto negro. Presenta un tatuaje de un puma en la muñeca de la mano derecha y otro de una cruz en el cuello.

mide 1,61 metros, es de tez morocha, con ojos marrones y pelo corto negro. Presenta un tatuaje de un puma en la muñeca de la mano derecha y otro de una cruz en el cuello. Heitan Paredes, el niño de 8 años, mide 1,30 metros, tiene tez blanca, ojos marrones y pelo corto rubio.

Las descripciones fueron difundidas por la Comisaría Primera de Puerto San Julián, que interviene en el operativo de búsqueda junto con otras dependencias policiales de la provincia.

Piden la ayuda de la comunidad

Desde la fuerza provincial solicitaron que cualquier persona que posea información sobre los desaparecidos o sobre el vehículo Chevrolet S10 blanca se comunique de inmediato con las autoridades.

Los canales habilitados son:

Línea de emergencia 911, disponible las 24 horas.

Teléfono de la Comisaría Primera de Puerto San Julián : 2966 44-6886.

: 2966 44-6886. O bien, acercarse a la comisaría más cercana para aportar datos que puedan resultar útiles para la investigación.

Amplio operativo de búsqueda

La Policía de Santa Cruz desplegó un operativo de rastrillaje en rutas y caminos rurales de la zona, con la colaboración de unidades locales y personal especializado. El objetivo es dar con la camioneta y sus ocupantes, cuyo último destino conocido era la estancia “Don Raúl”, en jurisdicción de Perito Moreno.

Las autoridades remarcaron la importancia de la colaboración ciudadana, ya que cada minuto resulta clave para avanzar en la localización de los tres desaparecidos.