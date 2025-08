Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El paraje Punta Loyola es una de las zonas más precarias de la zona sur de la provincia de Santa Cruz. Allí, desde hace decenas de años, hay pescadores que, en sus viviendas, se refugiaban para luego probar suerte con latas o cañas de pescar en las frías aguas.

En ese lugar vivieron hasta hace un tiempo Florinda y José Pacheco, un matrimonio que, a base de esfuerzo, lograron levantar una precaria vivienda de chapa pero, en la noche del domingo, aquella estructura que ahora había quedado como un “momumento” al paso de la pareja por este plano, fue reducido a cenizas.

Si bien el caso está siendo investigado por las autoridades, para la familia se trató de un incendio deliberado de personas hasta el momento no identificadas, fueron quienes iniciaron el incendio que terminó con pérdidas materiales.

Una nieta del matrimonio fallecido dijo que “hay gente muy cruel en este mundo”, a través de las redes sociales.

Una familiar del matrimonio, llamada Marianela Serón escribió en Facebook: “Los que pudieron conocer a mis abuelos y pasar por el rancho de Pacheco, no tengo dudas que más de uno se va a llevar un lindo recuerdo de eso y le va a doler este daño que hicieron” y en el mismo sentido, expresó “mis abuelos eran muy lindas personas, ellos recibían a todo el mundo con una sonrisa y los brazos abiertos, siempre se los trató bien a todos, nadie les tenía envida a mis abuelos, siempre a ellos se los recuerda para bien. No sé con qué necesidad de hacer esto, porque no fueron en contra de las personas que realmente están involucradas. Gente tan cruel que hay en este mundo“.

Fuego y tensión en Punta Loyola el domingo por la noche. (FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ(

Por otro lado, el episodio de los disparos ocurrió en la casa de la familia Pacheco en Punta Loyola. La familia relata que la casa fue baleada y que las autoridades de Chimen Aike, que realizaron pericias en el lugar, encontraron una bala contra la pared.

Por otro lado, según pudo saber La Opinión Austral, la familia también se refiere a que fueron “tiroteados” en la casa en en el mes de abril con dos impactos de bala, y lamentaron que no hubo “respuesta de nada” al respecto. Este evento es parte de una serie de agresiones que la familia ha estado soportando desde hace tiempo. Estos incidentes incluyen el incendio de la tumba de sus padres en el cementerio, la rotura de vidrios en varias ocasiones, la sustracción de una chapa de la casa, y en la noche del domingo, el incendio de su hogar.

Por lo pronto, desde la Policía de Santa Cruz, indicaron que en la mañana del lunes se implantó una consigna preventiva en el lugar para resguardar la escena hasta que se realicen las pericias técnicas.

Según informaron desde Bomberos, el trabajo pericial se realizaba durante la mañana de este lunes, aprovechando la luz natural. Por ahora, no se descarta ninguna hipótesis y se analizarán las condiciones de las instalaciones eléctricas, así como la posible manipulación de elementos combustibles.

Leé más notas de La Opinión Austral