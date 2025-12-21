Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La joven madre de 22 años, Sabrina Ayelén Vega, fue asesinada el lunes 8 de diciembre en un departamento que fue incendiado intencionalmente. Su novio, Maximiliano Oviedo (26) fue detenido a horas de la tarde de ese mismo día, tras una búsqueda del personal de la División de Investigaciones (DDI).

Conforme a la información brindada por la fuerza de seguridad, la detención se llevó a cabo en una zona descampada de la ciudad de Puerto Deseado, por una órden de captura que fue brindada por la Cámara Criminal de la zona norte.

Sin embargo, La Opinión Austral, tuvo acceso de manera exclusiva a información que deja en claro que las directivas fueron dadas por la jueza Jesica Hernández, subrogante del Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil N° 1, tras la jubilación del magistrado Oldemar Villa.

Maximiliano Oviedo en una selfie con un arma de fuego.

El procesamiento

Este medio averiguó información reciente sobre la muerte de la chica, que causó una fuerte conmoción en la zona y se hizo visible en los principales medios nacionales. Sabrina habría sido asesinada y el incendio fue un componente para encubrir el hecho. Por eso se investiga a su novio desde hace muchos años.

Oviedo seguirá detenido con prisión preventiva por “homicidio doblemente agravado por ser cometido por una persona con quien mantiene o a mantenido una relación de pareja y por ser cometido a una mujer cuando el hecho sea perpretado por un hombre y mediara la violencia de género -femicidio-“.

Tras ser notificado sobre su situación procesal, el joven fue trasladado al Servicio Penitenciario de la ciudad de Puerto Deseado.