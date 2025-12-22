Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La ciudad de Las Heras atraviesa horas de profundo dolor y conmoción tras confirmarse la muerte de Patricio Velásquez, una de las dos personas que habían sido apuñaladas en inmediaciones de la plaza San Martín durante un violento episodio ocurrido el domingo por la noche.

Según pudo confirmar La Opinión Austral, Velásquez era el herido de mayor gravedad y había ingresado en estado crítico luego de recibir varias puñaladas en la zona abdominal, lesiones que finalmente, apenas horas después, pasadas las 23:30 horas, derivaron en su fallecimiento pese a los esfuerzos médicos. El hombre era padre de dos hijas, Nahiara y Damaris, y su muerte generó una fuerte reacción en la comunidad.

La triste noticia fue dada a conocer a través primero en las redes sociales. Franco Spilman, allegado a la víctima, publicó un mensaje que rápidamente se multiplicó entre vecinos y amigos.

“Que descanses en paz Tevy querido. Qué tristeza, cuánto dolor, cuánta bronca e impotencia. Mi más sentido pésame para sus adoradas hijitas, familiares y amigos”, escribió, reflejando el impacto que causó la confirmación del fallecimiento.

En los comentarios, decenas de mensajes expresaron dolor, incredulidad y reclamos por la violencia que atraviesa la localidad. Muchos pidieron respeto por la familia y especialmente por las hijas de la víctima.

El pedido de la familia: respeto y cuidado por las hijas

En medio del dolor, Patricia Aguirre, madre de las hijas de Patricio Velásquez, realizó un fuerte pedido público para preservar a las niñas del impacto de la difusión de imágenes.

“Les pido por favor que no publiquen el video donde asesinan a su papá. Es muy doloroso para ellas”, expresó en sus redes sociales, solicitando empatía y responsabilidad a la comunidad. El pedido fue acompañado por numerosos mensajes de apoyo y llamados a no viralizar material sensible vinculado al ataque.

Cómo fue el ataque que terminó en tragedia

El hecho de extrema violencia ocurrió el domingo por la noche en la intersección de Gobernador Gregores y Rivadavia, en inmediaciones de la plaza San Martín, un sector céntrico y concurrido de Las Heras.

El agresor fue detenido en la plaza por la policía. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL.

De acuerdo a fuentes consultadas por este medio, Patricio Velásquez recibió múltiples heridas de arma blanca en el abdomen, mientras que la segunda víctima, Germán Nahuelcura, sufrió una puñalada en el cuello y permanece internado, fuera de peligro según los últimos reportes médicos.

Testigos relataron escenas de desesperación tras el ataque. Una fuente indicó que Velásquez fue trasladado de urgencia en una camioneta policial, debido a la gravedad de las heridas.

El agresor detenido y sus antecedentes penales

El presunto agresor fue identificado como Fernando Gabriel Olivera, quien fue detenido en el lugar tras el ataque. Según se informó, el hombre cuenta con antecedentes penales, entre ellos una causa previa por intento de usurpación de vivienda, resistencia a la autoridad y daños calificados.

En ese episodio anterior, Olivera habría agredido a un efectivo policial y provocado destrozos en la Seccional Primera.

Durante la noche del domingo, la comisaría de Las Heras permaneció colmada de personas, mientras que personal policial y de Criminalística continuaba trabajando en la plaza San Martín realizando pericias clave para la causa.

La investigación quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar las circunstancias del ataque y avanzar con la imputación correspondiente contra el agresor detenido. Mientras tanto, Las Heras despide a Patricio Velásquez en un clima de dolor, bronca e impotencia.

