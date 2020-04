Grupo de amigos se junta a tomar 'birra' como si nada pasara: dos fueron detenidos

Día a día la Policía interviene en innumerables requerimientos por personas violando la cuarentena. Chicos jugando a la pelota en la calle, adultos mayores paseando y hasta jóvenes ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública de Río Gallegos. Este fue el caso de un grupo de amigos cuya imagen fue viralizada en la tarde del martes.

En total siete jóvenes posaron para la cámara con igual cantidad de cervezas. Uno de ellos la compartió en su perfil de Facebook y, a partir de allí, comenzaron a escracharlos por irresponsables. Insólitamente ellos, se jactaban de ello.

Si me muero, me muero yo no ustedes, giles Compartir

“Nos hicimos famosos por tomar unas birras”, puso uno. “Si me muero, me muero yo no ustedes, giles”, agregó.

La Opinión Austral pudo conocer que el miércoles dos de estos muchachos fueron aprehendidos por personal de la Comisaría Sexta por violar el aislamiento obligatorio y encontrarse tomando alcohol en la calle. A ambos se le iniciaron causas federales