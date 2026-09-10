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Un hombre mayor fue encontrado sin vida durante la tarde de este miércoles en un departamento del Barrio Centenario de Puerto Deseado, conocido también como el complejo de las 330 Viviendas. El hallazgo generó un despliegue policial en el sector y el inicio de las actuaciones para determinar qué ocurrió.

De acuerdo con la información disponible hasta el momento, se trataría de un hombre mayor y jubilado, cuya identidad no fue difundida, a pesar de que en la redes sociales muchos vecinos lo reconocieron y saludaron cmoo un extrabajador portuario. Las autoridades mantienen reserva mientras se desarrollan las primeras medidas vinculadas con el caso.

Personal policial acudió al lugar tras conocerse el hallazgo y se encuentra trabajando en el complejo de departamentos. También intervino personal de la División Criminalística, que lleva adelante las tareas periciales correspondientes.

La escena fue preservada para permitir el trabajo de los investigadores y la recopilación de elementos que puedan aportar información sobre las circunstancias del fallecimiento.

Investigación en desarrollo

Por el momento existe poca información oficial respecto de lo ocurrido. El fallecimiento fue señalado inicialmente como de circunstancias dudosas, por lo que se aguarda el resultado de las pericias y los informes que permitan establecer cómo se produjo la muerte, según informaron medios locales como Deseado al Instante y PD Digital.

La investigación se encuentra en una etapa preliminar y no fueron informadas hipótesis oficiales sobre las causas del fallecimiento.

El procedimiento continúa en el lugar mientras se realizan las diligencias correspondientes. Los informes médicos y judiciales serán determinantes para avanzar en el esclarecimiento del caso.

El lugar donde ocurrió el hallazgo es el Barrio Centenario, un sector residencial de monoblocks de Puerto Deseado que también es conocido por los vecinos como el complejo de las 330 Viviendas.

Hasta el momento, no se difundieron públicamente mayores datos sobre la persona encontrada sin vida ni sobre las circunstancias que rodearon su fallecimiento.

La información permanece en desarrollo a la espera de los resultados de las actuaciones realizadas por la Policía y Criminalística.