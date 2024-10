Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

“Todavía no entendemos como una persona que dice ser amigo puede quitarle la vida tan a sangre fría” fue lo que dijo un familiar de un hombre que perdió la vida en Río Gallegos, tras ser apuñalado varias veces en el cuello.

El caso tiene como víctima a Óscar Lancucheo, un joven que, desde hace seis años, estaba trabajando en el Hospital Regional. Soltero pero que amaba a sus dos sobrinos. Rockero y futbolero. Hincha de Boca “a muerte” según lo recuerdan sus seres queridos, que fue asesinado de una manera cruenta en la mañana del sábado, en manos de Federico Muñoz, su “amigo”.

Óscar y Muñoz se conocían de vivir en el barrio Fátima y fue en la casa del primero en el que encontró la muerte, precisamente en un domicilio emplazado en la calle Jofré de Loaiza al 700, en la mañana del sábado.

Un móvil de Criminalística afuera de la casa donde ocurrió el horror. (FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL)

El asesino le dio varios puntazos en el cuchillo que ya había llevado a la casa y luego lo dejó en el lugar, para luego escapar, confesarle el hecho a su ex pareja, decir que se quería matar y ser encontrado por la Policía cuando estaba comiendo un sándwich en la costanera.

Algunas versiones indican que Muñoz tiene antecedentes de problemas mentales. En la jornada del lunes, iba a ser trasladado al Juzgado de Instrucción para ser indagado pero hubo un contratiempo. Fuentes consultadas indicaron que debió ser llevado al Centro de Salud Mental con el fin de ser evaluado y determinar si podría afrontar la notificación y la posibilidad que dé su versión de los hechos.

En paralelo, en la mañana de este lunes, los seres queridos de Lancucheo despidieron los restos de la víctima en el cementerio local. Los allegados insisten en que el hecho fue premeditado porque Muñoz andaba con el cuchillo desde antes y recordaron una situación particular que había pasado tiempo atrás: “Hace unas semanas, Óscar se había enojado con el asesino porque caía a pedirle plata borracho en cualquier momento del día. Eso no le gustó a Óscar y estuvieron un tiempo distanciados”.

Esto va en relación a la hipótesis que manejan los investigadores: que se trataría de un problema de dinero. Desde el círculo de la víctima dijeron a este diario que: “No jodía a nadie, no se metía con nadie, no le debía a nadie“.

Situación similar fue la de una amiga de Óscar que hizo un sentido posteo en las redes sociales. En el mismo indicó que Óscar era: “el que no tenia quilombos con nadie, el que era selectivo para los amigos, que si eras amigo de el era porque sos especial, no todo el mundo tenia el privilegio de ser su amigo, que amigo que me eché. Mi único amigo que perduro en el tiempo”

“Te arrebataron la vida sin volvernos a juntar amigo. Pido justicia por Oscarcito. No se olviden nunca de él. Que la justicia actúe como lo hizo hasta ahora, tratando a ese asesino como uno más, nunca le dieron bola a su adicción ahora menos”indicó en otro tramo de la publicación.