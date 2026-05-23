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Puerto San Julián fue escenario de un importante despliegue policial y preventivo que involucró a distintas divisiones de seguridad, personal municipal y unidades especializadas en narcocriminalidad, en el marco de un operativo coordinado que dejó como saldo secuestros vehiculares, infracciones de tránsito, droga incautada y la identificación de cientos de personas.

El procedimiento se desarrolló durante la jornada del viernes y estuvo encabezado por el Departamento de Investigaciones del Delito Organizado Zona Centro, en conjunto con la Dirección Regional Centro y la Dirección de Tránsito Municipal local.

Según pudo saber La Opinión Austral, la primera etapa del operativo se concentró en un punto estratégico de la ciudad: las intersecciones de las avenidas Piedra Buena y San Martín, uno de los sectores con mayor circulación vehicular de Puerto San Julián. Allí, efectivos policiales y agentes municipales realizaron controles preventivos sobre vehículos particulares y personas que transitaban por la zona.

Según informaron fuentes oficiales, durante esa etapa fueron identificados 98 rodados y 148 personas, en una tarea que apuntó tanto a la prevención del delito como al control de documentación y condiciones de seguridad vial. Como resultado de las inspecciones, se labraron ocho infracciones de tránsito y se concretaron cinco secuestros vehiculares por distintas irregularidades documentales.

Además, uno de los conductores sometidos al control arrojó resultado positivo en el test de alcoholemia, motivo por el cual también se procedió al secuestro preventivo del vehículo.

Un can requisando uno de los rodados. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

El operativo tuvo además un fuerte componente vinculado a la lucha contra el narcotráfico y el narcomenudeo, ya que participaron efectivos especializados junto a la Sección Canes, que desplegó a los perros biodetectores K9-Anubis, K9-Aika y K9-Saya.

Fue precisamente durante uno de los controles cuando uno de los canes realizó una marcación pasiva sobre un vehículo inspeccionado, alertando a los efectivos sobre la posible presencia de sustancias ilícitas.

A raíz de ello, se dio inmediata intervención a la Sede Descentralizada Federal con asiento en Caleta Olivia y se realizaron las diligencias judiciales correspondientes. Según pudo saber este diario, durante la requisa, el personal interviniente secuestró un envoltorio de polietileno que contenía marihuana y también un cigarrillo armado artesanalmente con la misma sustancia.

El hallazgo derivó en actuaciones federales y en el secuestro formal de los elementos encontrados, en cumplimiento de los protocolos establecidos para este tipo de procedimientos.

El envoltorio secuestrado por las autoridades, FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Momento en el que se realizaba uno de los controles. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Pero el operativo no terminó allí. Posteriormente, el despliegue policial se trasladó hacia la Terminal de Ómnibus de Puerto San Julián, donde se reforzaron las tareas preventivas sobre el transporte de larga distancia.

En ese sector fueron inspeccionados cinco colectivos de línea y se identificó a un total de 430 pasajeros, mediante controles documentales y consultas en los sistemas MIMINSEG y SIFCOP, herramientas utilizadas por las fuerzas de seguridad para verificar antecedentes, pedidos judiciales y medidas cautelares vigentes.

Como resultado de esas compulsas, los efectivos notificaron a un hombre sobre quien pesaba una medida cautelar de paradero solicitada por el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil de Puerto Deseado.