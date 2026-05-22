Bomberos controlaron principio de incendio en un vehículo en 28 de Noviembre El hecho ocurrió este viernes por la mañana sobre calle Ushuaia al 100. La rápida intervención de la División Cuartel 14° permitió sofocar las llamas en el sector del motor de un Volkswagen Suran.

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Durante la mañana de este viernes, bomberos de 28 de Noviembre intervinieron de manera rápida ante un principio de incendio registrado en el sector del motor de un automóvil particular.

El operativo comenzó a las 08:45, luego de un llamado telefónico realizado por personal de la comisaría local, que alertó sobre un siniestro vehicular en un inmueble ubicado en calle Ushuaia al 100.

Al llegar al lugar con las unidades autobomba Ford Cargo y el móvil de apoyo Toyota Hilux, los efectivos de la División Cuartel 14° constataron que el propietario de un Volkswagen Suran gris realizaba las primeras maniobras para sofocar las llamas en la parte delantera del rodado.

Posteriormente, los bomberos desplegaron una línea devanadera para ejecutar tareas de enfriamiento y neutralización del foco ígneo, logrando controlar la situación en pocos minutos.

El procedimiento también contó con la colaboración de efectivos de la comisaría local, quienes resguardaron el perímetro. Tras asegurar el vehículo, la dotación regresó a la base operativa a las 09:05, sin inconvenientes para el personal ni daños en los materiales utilizados.

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