La División Comunicación y Difusión de la Policía de la Provincia de Santa Cruz informó que en horas de la madrugada de este jueves se registró un incendio en una vivienda ubicada en Pasaje Méndez al 500 de Río Gallegos. El aviso al Sistema de Emergencias 911 se recibió a las 01:39 horas, momento en que el personal policial de la División Comisaría Segunda acudió de inmediato al lugar.

Evacuación preventiva de vecinos colindantes

Ante el riesgo de propagación del fuego hacia las estructuras linderas, los efectivos del Comando de Patrullas procedieron a la evacuación preventiva de los vecinos. La rápida intervención permitió resguardar la seguridad de los residentes cercanos mientras los Bomberos de la División Cuartel Central se preparaban para sofocar el incendio.

Bomberos controlan el siniestro

El personal bomberil trabajó con apoyo de un móvil cisterna que abasteció a la autobomba encargada de la extinción. Según las primeras verificaciones, el origen del incendio fue accidental, vinculado a una posible falla eléctrica. La labor conjunta entre Bomberos y policías evitó que el fuego se propagara, logrando controlar la situación en pocos minutos.

Propietario ausente durante el incendio

Un vecino que dio aviso a las autoridades relató que la vivienda afectada es habitada por una sola persona, quien se encontraba cumpliendo su turno laboral al momento del siniestro. Minutos más tarde, el propietario llegó al lugar y confirmó que no había moradores presentes cuando se inició el fuego, lo que permitió que no se registraran víctimas ni heridos.

Actuaciones policiales y seguimiento del caso

Las diligencias quedaron a cargo de la División Comisaría Segunda de Río Gallegos, con intervención del área de abordaje territorial. Las autoridades continuarán con las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas del incendio y reforzar las medidas de seguridad en la zona.