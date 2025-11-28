Your browser doesn’t support HTML5 audio
El siniestro ocurrió en la madrugada del 28 de noviembre en el pasaje Méndez, entre Pasteur y Corrientes, en el Barrio Gregores de Río Gallegos. Según informaron las autoridades, el fuego provocó pérdidas totales en la vivienda, aunque afortunadamente no se registraron víctimas ni heridos durante el operativo de evacuación y control.
Bomberos y personal policial acudieron de inmediato al lugar para intentar controlar las llamas y garantizar la seguridad de los vecinos. El hecho generó gran conmoción en la comunidad local, que rápidamente comenzó a movilizarse para ofrecer apoyo.
Testimonio de amigos y vecinos
Mario Víctor Cruz, amigo cercano del dueño de la propiedad, relató cómo vivió la situación: “Soy un compañero más del trabajo, de Matías. Esto fue a la madrugada, después de la 01:30, calculo. Hemos venido como a las 02:30 y nos encontramos con esta novedad, ya con los bomberos y la policía tratando de apagar el fuego. Lamentablemente es una tragedia”.
Cruz también hizo un llamado a la solidaridad de los vecinos y la comunidad: “Espero que la gente que tenga posibilidad pueda darle una mano y colaborar. Perdió todo, y en este momento él no se encuentra en una situación muy buena, creo que a cualquier persona esto la deja muy afectada. Acá estamos para darle ánimo y ayudarlo en lo que se pueda”.
Para quienes deseen colaborar, Cruz compartió su contacto: Alias mario.551, teléfono 2966-64-8418, invitando a los vecinos a sumarse a la ayuda para Matías, el propietario afectado. También, pueden contactarse directamente con Matias Lacena 2966 22-9725.
Vecinos se organizan para ayudar
Tras la tragedia, la solidaridad del Barrio Gregores se hizo sentir. Los vecinos comenzaron a ofrecer donaciones y apoyo logístico a la familia, intentando aliviar el impacto de la pérdida total de la vivienda. El caso pone de relieve la importancia de la prevención de incendios en el hogar y la respuesta rápida de los cuerpos de emergencia locales, que lograron evitar víctimas. Mientras tanto, la comunidad continúa movilizándose para brindar asistencia a Matías y su familia en este difícil momento.
