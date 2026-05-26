Momentos de preocupación se vivieron este martes en la ciudad de Río Gallegos, luego de que se registrara un incendio en la Unidad Penitenciaria N°2, ubicada sobre la Ruta Nacional N°3, en cercanías del barrio Parque Forestal.

Minutos antes de las 13 horas, vecinos de la zona se comunicaron con LU12 AM680 y enviaron imágenes en las que se observaba una columna de humo proveniente del predio donde funciona la cárcel provincial.

This browser does not support the video element.

Tras la alerta, el móvil de La Opinión Austral se trasladó hasta el lugar y pudo constatar la situación. Según pudo saber, las llamas se originaron en los talleres donde los detenidos realizan tareas.

En el sector trabajaron al menos dos dotaciones de bomberos, que desarrollaron tareas para controlar el foco ígneo dentro del establecimiento penitenciario.

La intervención de bomberos en la Unidad Penitenciaria N°2

Al arribar al lugar, el equipo periodístico observó el despliegue de personal de emergencia y vehículos apostados en el ingreso al complejo carcelario.

Dos dotaciones de bomberos trabajan en la Penitenciaria N° 2 por el incendio. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Los efectivos trabajaron sobre el foco detectado dentro del predio, mientras se mantenía restringida la circulación en inmediaciones del acceso principal a la unidad.

De acuerdo a la información preliminar a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes del Servicio Penitenciario Provincial, se pudo saber que el foco se registró pasado el mediodía de este martes, en un recinto que ocupa el lugar del gallinero aparentemente por un corto circuito, no hubo personal penitenciario ni privados de la libertad afectados. Intervino la División Bomberos y fue controlado cerca de las dos de la tarde. Hasta el momento no hay certezas sobre el inicio del foco, ya que falta el informe del personal de Bomberos, aunque todo hace presuponer que se trató de un inicio accidental.

En el mismo sentido, este diario pudo saber que como no se trató de un foco ígneo en el edificio principal de la Unidad Penitenciaria, no fue preciso el traslado de internos a otras dependencias.

El aviso de los vecinos del barrio Parque Forestal

Fueron residentes del barrio Parque Forestal quienes advirtieron la presencia de humo y dieron aviso.

Las imágenes enviadas a la producción de LU12 permitieron advertir la magnitud del hecho, lo que motivó la cobertura inmediata y el desplazamiento del móvil periodístico hasta la zona.

El episodio generó movimiento de unidades de emergencia sobre la traza de la Ruta 3, en un sector de circulación habitual para quienes transitan hacia el acceso norte de la capital santacruceña.

Unidad Penitenciaria N°2 de Río Gallegos

La Unidad Penitenciaria N°2, dependiente del Servicio Penitenciario Provincial, fue inaugurada en el año 2018 como parte del fortalecimiento del sistema de seguridad y alojamiento penitenciario de la provincia de Santa Cruz.

El establecimiento está emplazado sobre la Ruta Nacional N°3, en las afueras de la ciudad de Río Gallegos, y forma parte de la infraestructura destinada al cumplimiento de condenas y detenciones bajo jurisdicción provincial.

Se aguarda información oficial sobre el origen del incendio y el estado general de las instalaciones tras la intervención de los equipos de emergencia.