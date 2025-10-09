Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un incendio se registró este 8 de octubre en una vivienda de Río Gallegos. La División Comisaría Tercera y del Cuartel N° 19 del Departamento Zona I de Bomberos intervino ante el siniestro ocurrido en la calle Santa Cruz de la ciudad.

Alrededor de las 13:10, un efectivo policial que circulaba por Avenida Paradelo observó una columna de humo proveniente de una casa e informó de inmediato a la dependencia correspondiente. Personal policial y una dotación de bomberos se trasladaron al sitio, constatando el incendio.

Los bomberos iniciaron las tareas de extinción y enfriamiento, logrando controlar el foco ígneo por completo y evitando que se propagara a viviendas contiguas. Como medida preventiva, se evacuaron vecinos cercanos debido a la acumulación de humo. Algunas personas recibieron asistencia de personal de emergencias médicas y fueron trasladadas al hospital para observación.

Según las primeras pericias, el incendio tuvo origen accidental. La llama se generó a partir de un calefactor sin vidrio protector que entró en contacto con material combustible sólido, lo que provocó el fuego en una de las habitaciones del inmueble.

En el lugar trabajaron efectivos de la División Comisaría Tercera y del Cuartel N° 19 de Bomberos, con la colaboración de la División Gabinete Criminalístico, que realizó la inspección ocular correspondiente.

Se dio intervención a la sede judicial de turno, continuando con las diligencias administrativas y judiciales de rigor. Gracias a la rápida actuación de las unidades intervinientes, el incendio fue controlado y sofocado por completo, sin registrarse víctimas fatales ni daños estructurales graves, y evitando la propagación a viviendas cercanas.

Leé más notas de La Opinión Austral