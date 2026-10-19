Increíble accidente en Avenida San Martín: chocó un Falcon, continuó una cuadra y golpeó contra una valla en la vereda

Un impactante accidente de tránsito en Río Gallegos sorprendió durante la mañana de este lunes en la avenida San Martín. Un Citroën C4 chocó contra un Ford Falcon en la intersección con José Ingenieros, pero, lejos de detenerse, continuó circulando durante una cuadra hasta terminar contra una baranda de hierro ubicada en la vereda, en la esquina de Hipólito Yrigoyen.

La conductora del Citroën, una mujer, fue trasladada al Hospital Regional de Río Gallegos. Según lo relatado en el lugar por un familiar, la mujer se habría descompensado, aunque no se informó oficialmente si sufrió un problema de salud antes o durante el choque.

El Citroen recorrió una cuadra y terminó impactando contra una valla arriba de la vereda. FOTO: Leandro Franco / La Opinión Austral.

El siniestro tuvo dos puntos de impacto y generó complicaciones en la circulación vehicular. Tras el primer choque, el Citroën avanzó por la avenida San Martín y terminó con importantes daños en la estructura delantera al golpear contra la valla metálica.

Cómo fue el choque entre el Ford Falcon y el Citroën C4

De acuerdo con el relato del conductor del Ford Falcon, el vehículo circulaba por José Ingenieros y se disponía a cruzar la avenida San Martín para continuar por Hipólito Yrigoyen.

El hombre aseguró que se había detenido para ceder el paso a los vehículos que transitaban por la avenida, una de las principales arterias de la capital santacruceña. Sin embargo, el Citroën C4 impactó contra la parte delantera de su automóvil.

El conductor del Falcon manifestó su sorpresa por lo ocurrido: “Yo no lo puedo creer. Yo frené. Detuve el paso y la mujer me chocó la trompa”, relató.

Después del primer impacto, el Citroën continuó su marcha durante aproximadamente una cuadra. El vehículo terminó en la esquina de San Martín e Hipólito Yrigoyen, donde chocó fuertemente contra una baranda de hierro situada junto a la Sociedad Rural.

El Citroën avanzó una cuadra y chocó contra una baranda de hierro

Uno de los aspectos que llamó la atención fue que, tras el choque inicial, el Citroën recorrió una cuadra de la avenida San Martín sin impactar contra los vehículos estacionados.

En el tramo se contabilizaron nueve automóviles estacionados sobre esa arteria. El Citroën pasó junto a ellos y terminó su recorrido contra la estructura metálica ubicada en la esquina de Yrigoyen.

El conductor del Falcón pretendía cruzar la Avenida San Martín y se detuvo a mitad de camino. Terminó dando un trompo por el fuerte impacto. FOTO: Leandro Franco / La Opinión Austral.

El segundo impacto dejó al vehículo con importantes daños y obligó a intervenir en el lugar. La secuencia generó preocupación por la posibilidad de que el automóvil hubiera alcanzado a alguno de los vehículos estacionados o a peatones que circularan por la zona.

El Ford Falcon, por su parte, quedó en la intersección donde se produjo el primer choque, con daños en su parte delantera.

Trasladaron a la conductora al Hospital Regional de Río Gallegos

La mujer que conducía el Citroën C4 fue asistida y trasladada al Hospital Regional de Río Gallegos. Durante el relato realizado desde el lugar, un familiar indicó que la conductora se habría descompensado.

La conductora del Citroen fue trasladada al hospital, a una cuadra del siniestro. FOTO: Leandro Franco / La Opinión Austral.

Hasta el momento, no se confirmó oficialmente si la mujer sufrió una descompensación antes del accidente o si presentó algún otro problema de salud. Tampoco se difundieron detalles precisos sobre su estado tras el traslado al centro asistencial.

La posibilidad de una emergencia médica fue mencionada en el lugar, pero deberá establecerse si tuvo relación con la pérdida de control del vehículo.

Tránsito interrumpido tras el accidente en Río Gallegos

El siniestro afectó la circulación en dos intersecciones de la avenida San Martín: José Ingenieros, donde se produjo el primer impacto, e Hipólito Yrigoyen, donde el Citroën terminó contra la baranda.

El operativo obligó a interrumpir el tránsito en el sector mientras se desarrollaban las actuaciones correspondientes y se atendía la situación de la conductora.

Las circunstancias del accidente deberán ser determinadas a partir de las actuaciones pertinentes. Por el momento, la secuencia conocida indica que el Citroën chocó contra el Ford Falcon y continuó su recorrido hasta impactar contra la estructura metálica una cuadra más adelante.