Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una intervención policial que comenzó como una denuncia por un intento de hurto en un comercio de Río Gallegos terminó derivando en un procedimiento judicial de mayor alcance. Un hombre de 29 años, que había sido demorado junto a una mujer por intentar retirarse de un local con mercadería sin abonarla, resultó tener un pedido de captura activo y, posteriormente, durante una requisa, le encontraron distintos envoltorios con sustancias que dieron positivo para clorhidrato de cocaína y marihuana.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Comisaría Cuarta, luego de que el Centro de Despacho recibiera una alerta sobre la presencia de dos personas demoradas en un establecimiento comercial ubicado sobre calle Maipú.

Según pudo saber La Opinión Austral, el episodio ocurrió durante la noche del martes, cuando personal policial fue convocado a un comercio de calle Maipú a raíz de un presunto ilícito.

Al llegar, los efectivos se entrevistaron con los trabajadores encargados de la seguridad del establecimiento. Según se pudo establecer, un hombre de 29 años y una mujer de 32 habían intentado traspasar la línea de cajas con mercadería que no tenían intención de abonar.

Ante esta situación, se realizaron las actuaciones correspondientes por la presunta tentativa de hurto, mientras ambos permanecían demorados a la espera de establecer sus respectivas situaciones ante la Justicia.

Como establece el procedimiento habitual, los policías avanzaron con la identificación de los involucrados y realizaron las consultas correspondientes ante los sistemas de la Dirección General de Policía en Función Judicial. Fue allí donde surgió una diferencia sustancial entre ambos.

En el caso de la mujer de 32 años, la consulta no arrojó restricciones ni requerimientos judiciales vigentes. Por ese motivo, se dispuso que fijara domicilio y continuara vinculada al procedimiento en los términos establecidos por la autoridad judicial. La situación del hombre, en cambio, era diferente.

Durante la identificación, los sistemas informáticos policiales informaron que sobre el hombre de 29 años pesaba una orden de captura activa.

El requerimiento había sido emitido por la Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial de Río Gallegos, en el marco de una causa judicial que se encuentra en trámite.

Ante la existencia de esta medida, los efectivos procedieron a trasladarlo a la dependencia policial para cumplir con las diligencias correspondientes y ponerlo a disposición de la autoridad judicial que había requerido su localización.

Una vez trasladado a la dependencia policial, y antes de ingresar a los sectores internos, los efectivos realizaron una requisa detallada, siguiendo los protocolos establecidos para las personas demoradas. Durante esa revisión, los policías detectaron que el hombre llevaba ocultos entre sus prendas de vestir varios envoltorios que contenían sustancias de características dudosas.

Ante el hallazgo, se dio intervención inmediata a la División Narcocriminalidad de la Policía de Santa Cruz, cuyos especialistas realizaron las pruebas de campo orientativas correspondientes. Los resultados fueron positivos para clorhidrato de cocaína y Cannabis Sativa.

A partir de ese momento, se inició una nueva actuación judicial, independiente del procedimiento que había comenzado en el comercio.

Las sustancias fueron secuestradas formalmente y se dio intervención a la Unidad Fiscal de Río Gallegos, que dispuso el inicio de actuaciones de oficio por una presunta infracción a la Ley Federal 23.737, normativa que establece el régimen penal aplicable a los delitos vinculados con estupefacientes.