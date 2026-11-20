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La investigación por narcotráfico en la Unidad 15 del Servicio Penitenciario Federal (SPF) de Río Gallegos derivó el miércoles 18 de noviembre en un amplio operativo que incluyó requisas dentro del establecimiento carcelario y allanamientos en distintos puntos de la ciudad.

Tras conocerse los detalles del procedimiento, este viernes se difundieron imágenes que permiten observar cómo fue el despliegue de las fuerzas federales en el interior del penal.

El operativo fue llevado adelante de manera coordinada por efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA), el Departamento de Investigaciones Judiciales (DIJ) y la Dirección de Asuntos Internos del SPF, con la participación de canes detectores de narcóticos y equipamiento de registro fotográfico y audiovisual.

Durante las diligencias, los investigadores ingresaron a los pabellones 1, 2 y 3, donde inspeccionaron celdas y distintos sectores de uso común. Las tareas comprendieron cocinas, patios, talleres, baños, aulas y espacios de circulación y recreación utilizados por los internos.

Efectivos de la Policía Federal Argentina y del Servicio Penitenciario Federal participaron del amplio despliegue de seguridad

Además, se realizaron requisas personales a siete detenidos que habían sido individualizados en el expediente judicial, en busca de elementos que pudieran aportar nuevas pruebas a la investigación.

Un perro de la División Canes inspecciona uno de los pabellones en busca de posibles rastros de estupefacientes.

Ocho allanamientos por narcotráfico en Río Gallegos

Las medidas no se limitaron al interior del establecimiento penitenciario. En simultáneo, se concretaron otros siete allanamientos en domicilios particulares de distintos sectores de Río Gallegos, además de requisas sobre vehículos vinculados a la causa.

La investigación busca determinar cómo funcionaba una presunta estructura dedicada a la adquisición, el ingreso, la distribución y la comercialización de estupefacientes dentro de la cárcel federal.

El procedimiento incluyó inspecciones en distintos sectores del establecimiento penitenciario

Según la hipótesis fiscal, la organización habría utilizado visitas familiares o allegadas para introducir drogas mediante mecanismos de ocultamiento corporal. También se investigan posibles escondites dentro de los pabellones y movimientos de dinero realizados a través de transferencias y billeteras virtuales.

Una investigación de más de un año

La causa se inició en la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y posteriormente quedó radicada en la Justicia Federal de Río Gallegos. La pesquisa incluyó escuchas telefónicas, tareas de vigilancia, análisis de movimientos financieros y el aporte de información de las propias autoridades penitenciarias.

Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal de Garantías Claudio Marcelo Vázquez, a requerimiento del fiscal general interino Julio César Lucas Zárate, de la Unidad Fiscal Río Gallegos.

El despliegue permitió avanzar sobre distintos puntos de una investigación que busca esclarecer el circuito de provisión y comercialización de drogas que, de acuerdo con la hipótesis judicial, conectaba a personas en libertad con internos alojados en la Unidad 15.