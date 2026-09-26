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Un hombre de 45 años murió este sábado en Río Gallegos luego de una explosión que provocó un incendio en su vivienda del barrio Jorge Newbery. El hecho ocurrió durante la madrugada, en inmediaciones de avenida Santa Fe y Eva Perón, y generó un amplio operativo de Bomberos y Policía, tal como informó en exclusiva La Opinión Austral y radio LU12 AM680.

Las primeras averiguaciones realizadas durante la cobertura indican que el hombre vivía solo y que se encontraba despierto cuando ocurrió la explosión. Una de las hipótesis iniciales vincula el episodio con una pérdida de gas, aunque esa posibilidad todavía debe ser corroborada por las pericias.

La investigación deberá determinar qué ocurrió dentro de la vivienda, cuál fue el origen de la eventual pérdida y qué elemento pudo haber desencadenado la explosión y el posterior incendio.

Cómo ocurrió la explosión en el barrio Jorge Newbery

El episodio se registró alrededor de las 6 de la mañana. De acuerdo con las primeras averiguaciones, el vecino estaba despierto y se preparaba para comenzar sus actividades del sábado cuando ocurrió el siniestro.

La explosión ocurrió aproximadamente entre las 5:30 y las 6 de la mañana en Avenida Eva Perón y Santa Fe. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL

La explosión se produjo dentro de la vivienda y posteriormente se inició un incendio que afectó gran parte del inmueble. La rápida llegada de Bomberos permitió controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia las casas linderas.

Murió un vecino de 45 años en Río Gallegos tras explosión en su vivienda por una escape de gas

Por el momento, no está determinado qué provocó la eventual ignición del gas. No se informó qué artefacto o elemento habría generado una chispa o fuente de calor, por lo que ese aspecto forma parte de la investigación.

El fuego afectó gran parte de la vivienda

La casa sufrió importantes daños como consecuencia de la explosión y el posterior incendio. Las primeras informaciones recogidas en el lugar señalaron que el fuego alcanzó una parte considerable del inmueble.

La familia consternada al enterarse del accidente del hombre de 45 años que murió tras la explosión por un escape de gas en Eva Perón y Santa Fe. FOTO: JOSÉ SILVA/ LA OPINIÓN AUSTRAL.

La disposición de las viviendas en el barrio Jorge Newbery fue uno de los factores que hizo necesario un rápido trabajo de los bomberos. Las casas se encuentran muy próximas entre sí y existía la posibilidad de que las llamas alcanzaran construcciones vecinas. Sin embargo, el incendio pudo ser controlado antes de que se produjera una propagación hacia otros domicilios.

No se registraron otros vecinos afectados por el siniestro, de acuerdo con la información obtenida durante el operativo.

El hombre vivía solo y tenía un hijo

La víctima residía sola en la vivienda ubicada sobre avenida Eva Perón. Durante la cobertura se pudo conocer además que tenía un hijo, quien lo visitaba con frecuencia, aunque no vivía en el domicilio.

El hombre se encontraba solo cuando ocurrió la explosión. La presencia de familiares se produjo posteriormente, luego de conocerse la tragedia.

La situación generó una fuerte conmoción entre sus allegados, que permanecieron en las inmediaciones de la vivienda mientras avanzaban las tareas de emergencia y las primeras actuaciones investigativas.

Qué se sabe sobre la posible pérdida de gas

El escape de gas constituye hasta el momento el principal indicio surgido de las primeras averiguaciones. Sin embargo, no se trata de una conclusión definitiva.

Personal del Cuerpo Médico Forense trasladó el cuerpo del hombre víctima del accidente. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL.

La secuencia exacta todavía debe ser reconstruida. Para confirmar esa hipótesis será necesario determinar si existió una pérdida, dónde se originó, si hubo acumulación de gas en algún ambiente y qué circunstancia pudo haber provocado la posterior explosión. Por eso, no puede establecerse por ahora que un calefactor, una cocina u otro artefacto específico haya sido el origen del siniestro. Una versión sostiene que el vecino habría encendido un cigarrillo.

Las pericias sobre la vivienda serán fundamentales para determinar si la hipótesis inicial se corresponde con la evidencia encontrada en el lugar.

El cuerpo fue retirado y será sometido a una autopsia

El cuerpo del hombre de 45 años fue retirado de la vivienda durante la mañana, después de que los equipos de emergencia completaran las primeras tareas.

Según la información obtenida durante el operativo, el cuerpo sería trasladado a la Morgue Judicial, donde se realizaría la autopsia correspondiente.

El procedimiento permitirá establecer las causas médicas de la muerte y aportar información a la investigación judicial.

Mientras tanto, la Policía continuó trabajando en el domicilio para preservar la escena y reunir elementos que permitan reconstruir lo sucedido.

La Policía tomó pruebas en la vivienda

Luego del retiro del cuerpo, permanecieron efectivos policiales en el sector. Las tareas incluyeron la inspección del inmueble y la búsqueda de elementos que puedan servir como evidencia.

La vivienda quedó afectada por la explosión y el incendio, por lo que los investigadores deberán analizar las condiciones en las que quedó el inmueble para determinar el punto de origen y la secuencia del siniestro.

Las pericias deberán establecer si existió una pérdida de gas y, en caso de confirmarse, cómo se produjo la acumulación y posterior explosión.

La familia llegó al lugar tras conocer la tragedia

La noticia provocó una fuerte conmoción entre los familiares del hombre. Durante la mañana fueron llegando allegados a la vivienda, donde se desarrollaba el operativo.

Entre los familiares presentes se encontraba una de sus hermanas, acompañada por sus hijos. El escenario estuvo marcado por el dolor y la incertidumbre mientras se esperaba información sobre las actuaciones y el traslado del cuerpo.

Vecinos de la zona también se acercaron para conocer qué había ocurrido. Algunos se encontraban en la vereda de enfrente y otros llegaron desde las inmediaciones del gimnasio Juan Bautista Rocha.