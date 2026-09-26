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Un hombre de 45 años murió este sábado en Río Gallegos luego de una explosión que provocó un incendio en su vivienda del barrio Jorge Newbery, ubicada en inmediaciones de avenida Santa Fe y Eva Perón. El episodio ocurrió durante la madrugada y movilizó a Bomberos y Policía, que trabajaron en el lugar durante las primeras horas de la mañana.

Según las primeras informaciones recabadas en el lugar a las que accedió el móvil de La Opinión Austral como único medio, el hombre vivía solo y que se encontraba despierto, preparándose para comenzar sus actividades del sábado, cuando se produjo la explosión. Una de las hipótesis iniciales señala una pérdida de gas, pero las causas concretas todavía son materia de investigación.

Explosión e incendio durante la madrugada

El episodio ocurrió entre las 5:30 y las 6 de la mañana. Tras la explosión, se produjo un incendio que afectó gran parte de la vivienda.

El móvil de La Opinión Austral, durante la transmisión en vivo de LU12 AM680, informó desde el lugar y pudo reconstruir los primeros datos junto con familiares y efectivos que trabajaban en la zona: la víctima se encontraba sola en la vivienda cuando ocurrió la explosión.

“Las primeras averiguaciones que pudimos tener teniendo en cuenta que se están haciendo las primeras investigaciones del caso es que el vecino se encontraba despierto, que se preparaba para hacer sus labores diarias del sábado”.

La explosión desencadenó un incendio dentro del domicilio. Bomberos llegó rápidamente y trabajó para controlar las llamas.

El fuego fue controlado

Una de las particularidades del operativo fue la cercanía entre las viviendas del barrio Jorge Newbery. Las casas se encuentran muy próximas entre sí, por lo que existía el riesgo de que el incendio pudiera propagarse sin embargo, el trabajo de los bomberos permitió controlar el fuego y evitar que otras viviendas resultaran afectadas.

Además no se registraron otros vecinos afectados como consecuencia del incendio.

La explosión ocurrió aproximadamente entre las 5:30 y las 6 de la mañana en Avenida Eva Perón y Santa Fe. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL

La víctima vivía sola y tenía un hijo

Durante la cobertura también se pudo conocer que el hombre de 45 años tenía un hijo, aunque no residía en la vivienda. De acuerdo con la información recabada por el móvil, el hijo lo visitaba con frecuencia, pero no se encontraba en el domicilio al momento de la explosión.

El momento del traslad a la morgue del cuerpo del vecino que murió tras una explosión y un incendio. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL.

La investigación quedó en manos de las autoridades judiciales, que deberán determinar cómo se inició la emergencia y cuál fue la secuencia que terminó provocando la explosión y el posterior incendio.

Investigan la explosión que provocó la muerte de un vecino de 45 años en Río Gallegos

Las primeras informaciones recogidas en el lugar señalaron una pérdida de gas como posible origen del episodio. El dato fue mencionado a partir de las primeras averiguaciones y también por familiares con los que pudo dialogar el movilero.

Sin embargo, tanto durante la transmisión como en el lugar se remarcó que esa hipótesis deberá ser confirmada o descartada mediante las pericias.

El móvil de LU12 AM680 y La Opinión Austral informó que las pericias primarias comenzarían a aportar elementos para determinar por qué se produjo la explosión. La investigación deberá establecer si efectivamente existió una pérdida de gas y cuáles fueron las condiciones que llevaron a la acumulación y posterior explosión dentro de la vivienda.

Por el momento, las autoridades trabajan sobre las primeras evidencias obtenidas en el lugar y se aguardan los resultados de las pericias para avanzar en la determinación de las causas.

El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial

El cuerpo de la víctima fue retirado del domicilio durante la mañana, mientras continuaban las tareas de investigación en el lugar. De acuerdo con el procedimiento correspondiente, se esperaba el traslado a la morgue judicial para la realización de la autopsia.

La autopsia permitirá avanzar en la determinación de las causas de la muerte, mientras que las pericias realizadas sobre la vivienda deberán aportar elementos para establecer cómo se produjo la explosión. Según pudo saber La Opinión austral el cuerpo tenía serís signos de quemaduras.

Luego del retiro del cuerpo, permanecieron efectivos de la Policía de Santa Cruz en el lugar realizando tareas vinculadas con la investigación. El personal tomó pruebas y elementos de la vivienda que resultaron afectados por la explosión y el incendio.

En tanto las intersecciones de avenida Eva Perón permanecieron cortadas al tránsito mientras se desarrollaban estas tareas.

Consternación entre familiares y vecinos

La tragedia generó conmoción entre los familiares del hombre, que se acercaron al domicilio durante la mañana. El móvil describió un escenario marcado por la presencia de familiares y vecinos que intentaban conocer qué había ocurrido.

El movilero también relató que algunos vecinos se acercaron desde la vereda de enfrente y desde sectores próximos al gimnasio Juan Bautista Rocha, al advertir el movimiento de los equipos de emergencia.

La familia permaneció en el sector mientras avanzaban las actuaciones. Entre los presentes se encontraba una de las hermanas de la víctima. “Me decían que una de las personas más afectadas que se encontraba ahí era una de las hermanas que, bueno, estaba acompañada, si se quiere, por sus hijos y demás”.

Qué se sabe hasta el momento del hecho en Río Gallegos

De acuerdo con la información reunida durante las primeras horas de la investigación:

La víctima tenía 45 años .

. Se encontraba sola en su vivienda al momento del hecho.

al momento del hecho. El domicilio está ubicado en el barrio Jorge Newbery , sobre la avenida Eva Perón .

, sobre la . La emergencia ocurrió aproximadamente entre las 5:30 y las 6 de la mañana .

. Se produjo una explosión seguida de un incendio dentro de la vivienda.

seguida de un incendio dentro de la vivienda. Las primeras averiguaciones señalan un posible escape de gas como origen del siniestro.

como origen del siniestro. Intervinieron Bomberos y personal policial .

. El hombre murió como consecuencia del hecho.

El cuerpo fue retirado del inmueble.

Se iniciaron pericias para determinar las causas y circunstancias de la explosión.

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