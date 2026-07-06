Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La decisión de la Justicia de conceder la prisión domiciliaria a Susana Reina, condenada como autora intelectual del asesinato de su pareja, el comerciante Vicente Maillo, generó un fuerte impacto entre los familiares de la víctima, quienes, si bien conocían que el pedido estaba en trámite, aseguran haber recibido la resolución con dolor.

En diálogo con LU12 AM680, Érica Schupbach, abogada querellante y sobrina de Maillo, sostuvo que la familia optó por no oponerse al beneficio, aunque dejó en claro su desacuerdo con el resultado.

“Estamos doloridos por la decisión judicial, que obviamente no nos va a parecer razonable de ninguna forma. Siempre pasa, el derecho de la víctima no está en la misma ubicación de la balanza de la Justicia que el derecho del preso”, afirmó.

Tal como adelantó La Opinión Austral, Reina obtuvo el beneficio por el delicado estado de salud que atraviesa. Según fuentes judiciales, la condenada cumple tratamiento por un cáncer de mama, situación que motivó el cambio en las condiciones de detención sin modificar la pena impuesta.

“Fue un trago difícil”

Schupbach explicó que, como parte querellante, fue notificada del pedido de prisión domiciliaria antes de que se resolviera. Sin embargo, reconoció que desde un primer momento entendió que la solicitud sería concedida.

“Desde mi lugar de abogada entiendo que son las reglas del juego, pero esta vez ha sido un trago difícil”, expresó.

La letrada recordó que la legislación sobre ejecución penal obliga a notificar a la querella cuando un condenado solicita este tipo de beneficios. “Cuando recibí la notificación le dije a mi mamá que se la iban a dar, porque esa es la doctrina que hoy prevalece respecto de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad”, relató.

Los argumentos de la Justicia

Consultada sobre los fundamentos del fallo, Schupbach indicó que la resolución judicial se basó en el cuadro médico que presenta Reina.

“Está cursando un cáncer de mama, está siendo tratada en el CEMNPA (Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia de la Patagonia Austral) por un tratamiento de quimioterapia y no están dadas las condiciones en la cárcel para asistir a una persona con esa enfermedad. La quimioterapia implica una inmunosupresión que requiere condiciones de salubridad que el establecimiento penitenciario no tiene”, explicó.

Pese a haber sido notificados, la querella decidió no presentar una oposición formal al beneficio.

“Fue una decisión familiar. Hace nueve años que estoy caminando los tribunales con este tema y tengo un nivel de hartazgo importante”, señaló Schupbach. MIRA TAMBIÉN Choque múltiple por una peligrosa capa de hielo en Caleta Olivia: cuatro vehículos involucrados y un conductor escapó del lugar Advierten que podría quedar impune “el femicidio más brutal de los últimos años en Santa Cruz” “Mi mamá y mi tía me dieron la razón en el sentido de que esta la dejáramos pasar, y las dos son muy creyentes y creen que hay una justicia divina en esto”, agregó. Además, recordó una frase de su madre al momento de analizar la situación: “Deja de amargarte, déjalo en manos de la justicia de Dios”. Cómo será el cumplimiento de la prisión domiciliaria Susana Reina no regresó al departamento donde vivía junto a Vicente Maillo antes del crimen, sino que actualmente permanece bajo arresto domiciliario en la vivienda de una mujer identificada por las iniciales M.G., quien años atrás también fue condenada en una causa por homicidio.

Según explicó la abogada, la resolución dispone controles del Servicio Penitenciario para verificar el cumplimiento de la medida y la colocación de una tobillera electrónica, permitiéndole salir únicamente para recibir atención médica.

El cambio de apellido de los hijos de Reina

Durante la entrevista, Schupbach también se refirió a otra resolución judicial reciente: la que ordenó que los hijos de Susana Reina dejen de llevar el apellido Maillo, una decisión que había sido impulsada por la familia del comerciante asesinado.

“Creo que fue la decisión que más felices nos ha hecho, que el apellido de gente de trabajo y gente honesta no esté ligado a estos personajes”, manifestó.

No obstante, aclaró que esa resolución no representa una reparación en sí. “Se hizo justicia porque era lo que correspondía. La verdadera reparación es la condena, la cárcel y que se cumpla la pena con todo el rigor de la sentencia, algo que hoy ya vemos que no está ocurriendo”, concluyó.

En noviembre se cumplen nueve años del crimen de Vicente Maillo. Mientras las condenas a prisión perpetua contra los responsables permanecen firmes tras el rechazo de los últimos recursos por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la concesión de la prisión domiciliaria a Susana Reina vuelve a colocar el caso en el centro del debate judicial y social en Santa Cruz.