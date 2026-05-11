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El comisario Cristian Garay, responsable de la Dirección Regional Sur de la Policía de Santa Cruz, brindó nuevos detalles sobre la investigación por la muerte de Aníbal Cepeda y confirmó que la causa continúa abierta, con más personas imputadas y nuevas pericias en marcha.

En diálogo con LU12 AM680, Garay explicó que los procedimientos realizados durante el fin de semana fueron el resultado de un trabajo coordinado entre distintas áreas policiales y judiciales que comenzó desde el momento de la denuncia por la desaparición del jubilado petrolero.

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la confirmación de que la investigación sigue abierta y que podría haber nuevas medidas en las próximas horas.

“Hay otras personas que también están imputadas. Entonces, la causa no es que ha finalizado con estos procedimientos que se han llevado a cabo”, afirmó Garay, quien evitó brindar detalles sensibles para no entorpecer el avance del expediente.

El jefe policial también indicó que todavía resta la declaración indagatoria de Félix Curtti, el principal sospechoso detenido el sábado por la noche en inmediaciones de las calles El Cano y Alberdi, a pocas cuadras de los departamentos donde se realizaron los allanamientos. “Aparentemente se ha estado manejando en esa zona de la ciudad”, señaló García.

“Hay información sensible que no podemos adelantar”, remarcó el funcionario policial al ser consultado sobre si Curtti aportó datos para llegar al lugar donde fueron hallados los restos.

Restos hallados en dos domicilios de Río Gallegos

Garay confirmó que durante los procedimientos se encontraron restos humanos en dos viviendas distintas de Río Gallegos.

El primer hallazgo ocurrió en un complejo habitacional ubicado sobre calle Gobernador Moyano al 500. Posteriormente, los investigadores llegaron a una vivienda situada sobre Pellegrini al 500, donde también encontraron restos humanos.

“En principio inicia un proceso de análisis pericial para poder establecer la identificación de la persona y si corresponde al mismo cuerpo”, explicó.

“Nosotros podemos barajar la posibilidad de que sea el señor Cepeda, pero no podemos ser determinantes hasta tener la confirmación científica”, señaló.

Cómo comenzó la investigación

Durante la entrevista radial, Garay destacó el trabajo conjunto realizado entre la Comisaría Primera, la Superintendencia de Seguridad, el área de Investigaciones, Bomberos y Protección Civil.

Según explicó, desde el inicio se trabajó bajo la hipótesis de que podía tratarse de un hecho grave debido al tiempo transcurrido entre la desaparición y la denuncia formal. “Desde el minuto de la denuncia la hipótesis que barajamos fue que podía haber pasado lo peor”, expresó.

Además, reconoció que el paso de los días complicó parte de la investigación, especialmente en relación con registros de cámaras de seguridad que se eliminan automáticamente después de varios días.

“Algunas grabaciones se borran en 10 o 12 días y eso dificulta el trabajo de los investigadores”, indicó.

La relación entre Cepeda y Curtti

Consultado sobre el vínculo entre Aníbal Cepeda y Félix Curtti, Garay señaló que una de las hipótesis investigadas apunta a un conocimiento previo entre ambos, posiblemente relacionado con encuentros frecuentes en el casino.

Sin embargo, evitó confirmar detalles porque la causa todavía se encuentra en plena etapa investigativa. “Es una de las posibilidades que se barajan, pero todavía hay un proceso en marcha”, afirmó.

El comisario también confirmó que las dos personas demoradas días atrás por el uso de tarjetas de crédito vinculadas a Cepeda recuperaron la libertad, aunque siguen ligadas al expediente judicial en calidad de imputados.

“No son hechos cotidianos”

Sobre el impacto que generó el caso en Río Gallegos, Garay reconoció la conmoción social provocada por un hecho de estas características y destacó que “no se trata de hechos que suceden en la cotidianidad”. “La idea también es llevar tranquilidad a los vecinos de la ciudad, porque no es lo mismo que un desconocido sea quien atente contra la vida de una persona, a que ya haya una trama previa de conocimiento”, expresó.

La investigación continúa bajo la órbita de la Justicia provincial, mientras avanzan las pericias científicas para confirmar oficialmente la identidad de los restos encontrados y determinar cómo ocurrió la muerte de Aníbal Cepeda.