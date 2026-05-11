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El Gobierno de Santa Cruz confirmó este lunes la identidad de las tres personas fallecidas en la explosión e incendio ocurrido el domingo por la noche en una vivienda de Perito Moreno. Además, el Ministerio de Salud y Ambiente informó cómo continúa el estado de salud de los pacientes internados y detalló el operativo sanitario desplegado tras el siniestro.

De acuerdo al informe oficial difundido por el Hospital Distrital “Dr. Oscar H. Natale”, al que tuvo acceso La Opinión Austral las víctimas fatales fueron identificadas como Franco Gómez, de 26 años; Jorge Valconte, de 30; y Gael Morales, un bebé de 2 meses.

En paralelo, las autoridades sanitarias confirmaron que actualmente permanecen internadas cinco personas derivadas a centros de mayor complejidad de la zona norte santacruceña: cuatro menores en Caleta Olivia y una mujer adulta en Las Heras, tal como viene informando este medio.

Cómo están los menores internados en Caleta Olivia

Según el parte médico oficial del Ministerio de Salud, en el Hospital Zonal de Caleta Olivia permanecen internados cuatro menores que fueron derivados desde Perito Moreno durante la madrugada.

Los menores fueron trasladados en ambulancia desde Perito Moreno en la madrugada. FOTO: TAMARA MORENO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

El informe detalla que dos pacientes menores de edad continúan en internación general con quemaduras en distintas partes del cuerpo, mientras que otro menor permanece internado por politraumatismos.

Además, una paciente pediátrica continúa internada en la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP), con evolución clínica estable dentro de la complejidad del cuadro.

El listado oficial del Hospital Distrital “Dr. Oscar H. Natale” identificó a los pacientes derivados:

Rocío Castañares , de 8 años, con quemaduras AB en el 80% del cuerpo.

, de 8 años, con quemaduras AB en el 80% del cuerpo. Sofía Castañares , de 12 años, con quemaduras AB en el 80% del cuerpo.

, de 12 años, con quemaduras AB en el 80% del cuerpo. Mía Estrada , de 11 años, con quemaduras en el 80% del cuerpo.

, de 11 años, con quemaduras en el 80% del cuerpo. Dylan Gómez, de 10 años, con diagnóstico de politraumatismo contuso cortante.

Todos ellos fueron derivados al Hospital Zonal de Caleta Olivia para continuar con atención especializada.

La paciente internada en Las Heras

El Ministerio de Salud también confirmó que Daiana Estrada, de 38 años, permanece internada en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Distrital de Las Heras.

La ambulancia del Hospital de Perito Moreno en el Hospital de Las Heras que trasladó a Diana Estrada. FOTO: JORGE BILBAO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

La paciente, madre de Mía, una de las niñas internada en Caleta Olivia, presenta quemaduras en el 35% del cuerpo y requiere asistencia mecánica respiratoria. Según el parte médico oficial, su evolución es estable y permanece bajo seguimiento médico interdisciplinario.

Los pacientes atendidos y dados de alta

El informe sanitario difundido este lunes también detalló la situación de las personas que fueron asistidas en el Hospital Distrital de Perito Moreno y posteriormente recibieron el alta médica.

Entre los pacientes dados de alta figuran:

Francisco Schulz, de 20 años, por disnea y traumatismo leve.

Carlos Ramos, de 29 años, por disnea e inhalación de monóxido de carbono.

Ricardo Cañas, de 40 años, por disnea.

Ignacio Martínez, de 39 años, por disnea.

Cristian Gonzales, de 41 años, por cefalea por inhalación.

Fabricio Flores, de 38 años, por cefalea por inhalación.

Natalia Doroñuk, de 32 años, por cefalea por inhalación.

En tanto, Soledad Gómez, de 30 años, continúa internada en Perito Moreno por traumatismos.

Qué informó el Ministerio de Salud sobre los internados

En un nuevo parte médico oficial, el Ministerio de Salud y Ambiente de Santa Cruz indicó que los pacientes internados “se encuentran actualmente bajo seguimiento médico interdisciplinario, cursando evolución clínica estable dentro de la complejidad del cuadro”.

Además, las autoridades sanitarias señalaron que se realizan controles permanentes, estudios complementarios y tratamientos de acuerdo a los protocolos vigentes.

El seguimiento incluye monitoreo continuo de signos vitales y parámetros generales en todos los pacientes derivados.

Cómo ocurrió la explosión e incendio en Perito Moreno

La explosión se registró durante la noche del domingo en una vivienda ubicada en un complejo habitacional de Perito Moreno. De manera extraoficial, trascendió que el siniestro habría estado relacionado con una fuga de gas.

El fuego afectó varias viviendas y provocó daños estructurales en inmuebles linderos. Durante toda la madrugada trabajaron en el lugar efectivos de Bomberos, Policía de Santa Cruz, Protección Civil y equipos sanitarios.

Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del lunes 11 de mayo de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

El Gobierno provincial desplegó un operativo integral de asistencia sanitaria, social y de seguridad. Además, maquinaria pesada continuó este lunes con las tareas de remoción de escombros y relevamiento en la zona afectada.

Suspensión de clases y asistencia a familias

Tras la tragedia, el Consejo Provincial de Educación suspendió las clases de este lunes en Perito Moreno.

La medida se tomó en el marco del operativo de asistencia y contención dispuesto por el Gobierno provincial, mientras continúan las tareas de evaluación en viviendas cercanas al lugar de la explosión.

Asimismo, se habilitó la Escuela Primaria Provincial N°72 para brindar asistencia a familias afectadas por el incendio y por los daños ocasionados en propiedades linderas.