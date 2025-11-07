Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió rechazar el recurso de queja interpuesto por el abogado Ángel Francisco García Santillán, la defensa de José Maximiliano y Luis Gabriel, hijastros de Vicente Maillo, condenados por el homicidio agravado del querido comerciante de Río Gallegos el 16 de noviembre del año 2017.

Los perpetradores del crimen: Susana Reina y su madre, María del Carmen Espiritoso. y los hijastros, José y Luis. (FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL).

En la resolución fechada el 28 de octubre de 2025 y a la que tuvo acceso La Opinión Austral los jueces del máximo tribunal consideraron inadmisible el recurso extraordinario presentado, aplicando el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que faculta a la Corte a desestimar un planteo sin analizar el fondo del asunto cuando carece de cuestión federal suficiente.

“Que el recurso extraordinario, cuya denegación originó esta queja, es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Por ello, se desestima la presentación directa”, consta en la resolución.

Vicente Maillo, comerciante asesinado en 2017. (FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL)

El documento lleva la firma de los jueces Horacio Daniel Rosatti, Carlos Fernando Rosenkrantz y Ricardo Luis Lorenzetti.

Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti.

El ministro Ricardo Lorenzetti, en su voto, aclaró que esta modalidad de rechazo “no implica confirmar ni afirmar la justicia o el acierto de la decisión recurrida”, sino que simplemente significa que la Corte no considera procedente intervenir en el caso.

“…Cabe poner de relieve -a fin de evitar interpretaciones erróneas acerca del alcance de los fallos de la Corte Suprema- que la desestimación de un recurso extraordinario mediante la aplicación de dicha norma no importa confirmar ni afirmar la justicia o el acierto de la decisión (conf. causa “Vidal”, Fallos: 344:3156, suscripta recurrida…” por los jueces Rosatti, Maqueda, Highton de Nolasco y Lorenzetti)”, dice el fallo.

Además, el fallo ordena intimar a los recurrentes a efectuar el depósito previsto en el artículo 286 del mismo código, bajo apercibimiento de ejecución.

Con esta decisión, queda firme la condena dictada por la Justicia de Santa Cruz, confirmada en su momento por el Tribunal Superior de Justicia. De este modo, se agota toda posibilidad de revisión judicial ordinaria y extraordinaria para los condenados.

La causa había sido instruida por el Juzgado de Instrucción N.º 1 de Río Gallegos. La condena la aplicó la Cámara Criminal de la Primera Circunscripción Judicial, cuya sentencia fue ratificada luego por la Cámara de Apelaciones y el TSJ, máximo órgano judicial de la provincia.

Así fue el caso

El 16 de noviembre de 2017, Río Gallegos amaneció conmocionada por un crimen que sacudió a toda la comunidad. En su casa de calle Zapiola, fue hallado sin vida Vicente Maillo, un reconocido comerciante local de 62 años, propietario de dos bazares muy conocidos en la ciudad.

El cuerpo fue encontrado al costado de su cama, con múltiples heridas de arma blanca. En un primer momento, la investigación apuntó a una “entradera”, pero las pruebas y el análisis de la escena del crimen comenzaron a sembrar dudas. No había faltantes de valor, y el relato de su esposa, Susana Reina, quien dijo haber sido sorprendida y atada por un supuesto ladrón, no coincidía con los indicios: no presentaba lesiones ni signos de haber sido reducida.

Tapa de LOA del 10 de marzo de 2021.

Mientras la mujer permanecía en libertad, el velorio de Maillo reunió a cientos de vecinos y allegados. Paradójicamente, su féretro fue llevado por sus hijastros, José Maximiliano y Luis Gabriel Maillo, quienes días más tarde serían señalados como partícipes del homicidio.

Etchebarne, el sicario, durante el juicio en 2021. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

Las tareas de la División de Investigaciones (DDI) y del comisario Luis Águila fueron clave para desentrañar el caso. Las cámaras de seguridad registraron el ingreso de Reina junto a un hombre desconocido a la vivienda, sin signos de violencia. Minutos después, el sujeto se retiró por la misma puerta con una mochila al hombro.

Tapa de LOA del 26 de marzo de 2021.

Poco después, la verdad salió a la luz: María del Carmen Espiritoso, madre de Reina y suegra de la víctima, se presentó junto a su hija y sus nietos en la Comisaría Segunda para entregarse. Confesó la planificación del crimen, revelando que el móvil había sido económico, ligado a la herencia de Maillo. Espiritoso -quien falleciera en 2019- fue considerada la autora intelectual, mientras que Reina y sus hijos fueron condenados como partícipes del homicidio agravado.

En el juicio, realizado en 2021, los dos hijastros y Susana Reina, además de Cristian Gabriel Etchebarne, el sicario contratado para ejecutar el plan, fueron condenados a cadena perpetua.