Un helicóptero militar MH-60M Black Hawk de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) desapareció este jueves en la región de Aysén, en el extremo sur del país vecino, y cerca de El Chaltén, en Santa Cruz, Argentina. La aeronoave, que trasladaba a cuatro tripulantes, perdió perdió contacto cuando se dirigía desde el aeródromo de Villa O’Higgins hacia Campos de Hielo Sur, una de las áreas más remotas e inaccesibles de la Patagonia.

El incidente fue confirmado por el Departamento de Asuntos Públicos de la FACH, ocurrió cuando el aparato —perteneciente al Grupo de Aviación N°9— volaba hacia el sector refugio Eduardo García Soto. Las comunicaciones con la torre de control se interrumpieron sin previo aviso durante el trayecto, lo que activó inmediatamente los protocolos de emergencia.

Las autoridades aeronáuticas movilizaron de forma urgente el Sistema de Búsqueda y Rescate (SAR), desplegando un amplio operativo que incluye varios helicópteros, aviones de reconocimiento y efectivos especializados del cuerpo PARASAR. El equipo de rescate enfrenta condiciones extremas en una zona caracterizada por su difícil orografía y clima impredecible.

La región donde se ha perdido el rastro del Black Hawk comprende parte del Campo de Hielo Patagónico Sur, la mayor masa de hielo continental del hemisferio sur fuera de la Antártida. Las bajas temperaturas y la compleja geografía montañosa complican las labores de localización.

