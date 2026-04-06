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Un violento episodio se vivió el pasado sábado por la noche en Río Gallegos, cuando un presunto intento de usurpación en el barrio Vial derivó en un enfrentamiento entre particulares y efectivos policiales, dejando como saldo daños materiales, un agente lesionado y una persona demorada. El hecho, que rápidamente comenzó a circular en redes sociales a través de videos registrados por vecinos, fue confirmado y detallado por el comisario Cristian Garay, jefe de la Regional Zona Sur de la Policía de Santa Cruz, en diálogo con LU12 AM680.

“Esta situación se produjo el día sábado alrededor de las 21:10 horas, donde el personal de la Comisaría Sexta es requerido a través del sistema 911 a un monoblock de la calle 5 de octubre del barrio vial, en razón de que habrían algunas personas intentando ocupar uno de los departamentos”, explicó Garay, al reconstruir el inicio del operativo.

Al arribar al lugar, los efectivos se encontraron con personas dentro del inmueble, lo que generó un escenario de alta conflictividad. “El personal que arriba al lugar constata esta situación, se encuentra con personas en el interior del inmueble y ahí se genera una situación de tensión en razón de que estas personas no querían retirarse del lugar ni aportar muchos datos”, señaló.

La situación se tornó aún más compleja cuando, según el relato oficial, los ocupantes reaccionaron de manera agresiva ante la intervención policial. “Se generó una situación indeseada donde las personas se tornan algo violentas hacia el personal policial, donde los efectivos debieron reducirlos”, precisó el comisario.

El sospechoso fue trasladado a la Comisaría Sexta. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

El momento más crítico se produjo durante el traslado de uno de los involucrados a la dependencia policial. “En definitiva, cuando el personal termina trasladando a una persona de sexo masculino mayor de edad a la dependencia, en ese ínterin, este grupo de personas aparentemente sería quienes, mediante la utilización de elementos contundentes, provocan la rotura de un parabrisa de un patrullero, alguna abolladura en la chapa de la puerta y, como saldo, tenemos un efectivo policial con una lesión menor en la mano”, detalló.

Uno de los puntos que llamó la atención en la investigación es la situación del inmueble. Según indicó el jefe policial, no se trataba de una vivienda habitada. “En principio no fue el propietario quien llamó a la policía. Aparentemente está todo en materia de investigación también, pero este es un domicilio que el propietario no estaría aquí en la zona. Es un departamento que está deshabitado, no tiene mobiliario en el interior y ya habría sido en alguna otra ocasión, hace unas semanas atrás, producto de un intento de usurpación”, explicó, dejando entrever que el lugar ya estaba en la mira.

El procedimiento requirió refuerzos policiales ante la cantidad de personas presentes. “Se generó a raíz de los incidentes; también tuvo que acercarse personal de otras dependencias para asistir a los compañeros que estaban en una inferioridad numérica respecto a las personas que se habían acercado. Eso es lo que por ahí se ve en algunos videos que circulan en redes sociales”, indicó.

Respecto a la situación judicial, el comisario confirmó que el demorado recuperó la libertad tras cumplirse los plazos legales. “Se dio intervención al juzgado de turno y una vez que cumplieron los plazos legales, si bien la persona sigue ligada al expediente judicial, recuperó la libertad”, afirmó. La causa incluye la investigación por presunta usurpación, además de cargos por resistencia a la autoridad y daños al patrimonio del Estado.