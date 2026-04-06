Un voraz incendio consumió por completo este domingo el histórico ex Hotel Argentino en Pico Truncado , uno de los edificios más emblemáticos de la localidad y símbolo de su identidad cultural. A pesar de la magnitud del siniestro y el posterior derrumbe de la estructura, no se registraron personas heridas.

Según informó la División Cuartel 6 de Bomberos de la Policía de Santa Cruz, al arribar las unidades operativas 669 y 189 se constató un incendio generalizado en el interior del edificio. “Debido a la alta carga combustible, compuesta principalmente por madera y chapas, el fuego se propagó rápidamente”, detallaron. La situación obligó incluso a realizar una evacuación preventiva en el predio ferial lindante.

El fuego se desató durante horas de la tarde y avanzó con rapidez sobre la antigua construcción ubicada en calle Gregores. Un amplio operativo de bomberos y fuerzas de apoyo logró controlar las llamas tras intensas horas de trabajo. Mientras que las causas del incendio permanecen bajo investigación.

Vecinos de Pico Truncado observaron con tristeza y conmoción el avance del incendio.

Las llamas no dieron tregua y arrasaron con cada rincón del histórico inmueble: habitaciones, salones y estructuras que supieron ser punto de encuentro de pioneros y familias enteras. La clásica construcción de chapa, deshabitada desde hacía años, finalmente colapsó ante la mirada atónita de los vecinos, llevándose consigo una parte invaluable de la memoria colectiva de la ciudad.

Así quedó el histórico edificio tras el derrumbe total.

Un patrimonio histórico reducido a cenizas

El ex Hotel Argentino, inaugurado en 1937 por una familia radicada en la zona, era considerado un patrimonio histórico y cultural clave de esta ciudad santacruceña.

En sus instalaciones funcionó el primer cine del pueblo, el “Cine Argentino”, activo durante casi dos décadas, además de ser escenario de eventos sociales como las fiestas de fin de curso de la Escuela N°8 entre 1938 y 1949.

El edificio también albergó consultorios médicos de distintas especialidades y hasta funcionó como sala de partos, siendo el lugar donde nacieron numerosos vecinos. Asimismo, fue sede de ceremonias religiosas, casamientos, bautismos, comuniones y hasta despedidas fúnebres, consolidándose como un espacio profundamente ligado a la vida social y espiritual de la comunidad a lo largo de su evolución.

Un antecedente reciente

Hace apenas seis semanas, el inmueble había sufrido un principio de incendio que logró ser sofocado a tiempo por los bomberos. Sin embargo, en esta ocasión el fuego avanzó sin control y terminó por arrasar con lo que quedaba en piel.

La pérdida del ex Hotel Argentino deja un profundo impacto en la comunidad de Pico Truncado, que ve desaparecer uno de sus principales símbolos históricos y culturales. Mientras tanto, las autoridades trabajan para determinar qué originó el siniestro que terminó con casi nueve décadas de historia.