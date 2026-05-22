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El trabajador no docente de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) acusado de apuñalar a un estudiante de Comunicación Social dentro del campus universitario de Río Gallegos fue liberado en las últimas horas, mientras continúa la investigación judicial por el ataque ocurrido el martes pasado.

Según pudo saber La Opinión Austral, el hombre permanece vinculado a la causa en calidad de imputado y el expediente sigue bajo la órbita del Juzgado de Instrucción N°1 de Río Gallegos.

En paralelo, José Fernando Águila, el estudiante de 32 años que resultó herido durante el episodio, fue dado de alta médica luego de haber permanecido internado tras ser operado de urgencia por una perforación en uno de sus pulmones.

El pedido del Centro de Estudiantes

Tras conocerse la liberación del acusado, el Centro de Estudiantes de la Unidad Académica Río Gallegos difundió un comunicado en redes sociales en el que expresó: “Liberaron al agresor de nuestro compañero”.

En la publicación, difundida este viernes 22 de mayo, solicitaron además el cierre de la unidad académica “para cuidar la integridad de toda la comunidad universitaria”.

El mensaje fue acompañado por el reclamo para que se suspendieran las actividades en el edificio universitario luego de conocerse la situación judicial del imputado.

Cómo ocurrió el ataque en la UNPA

El hecho ocurrió el martes por la tarde dentro del campus de la Unidad Académica Río Gallegos de la UNPA. De acuerdo con la reconstrucción realizada hasta el momento, el estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social mantuvo una discusión con el trabajador no docente identificado como Pablo B., de 46 años.

La agresión se produjo en inmediaciones del sector E del predio universitario y derivó en la intervención de personal policial y de emergencias.

El estudiante sufrió heridas cortantes y un neumotórax, por lo que fue trasladado al Hospital Regional Río Gallegos, donde debió ser intervenido quirúrgicamente.

Tras el ataque, el agresor escapó del lugar a bordo de un Volkswagen Gol rojo. Horas más tarde fue localizado y detenido por efectivos de la División de Investigaciones (DDI) en inmediaciones de calle Charles Chaplin y Paseo de los Arrieros.

La investigación judicial continúa

La causa continúa en etapa de instrucción y la Justicia mantiene abiertas distintas medidas para avanzar en la reconstrucción del episodio ocurrido dentro de la universidad.

Entre las diligencias pendientes se encuentra la búsqueda del arma blanca presuntamente utilizada durante el ataque y las pericias vinculadas al vehículo en el que huyó el acusado.

Desde el entorno del estudiante habían señalado previamente que existían denuncias internas por situaciones de acoso y hostigamiento vinculadas al trabajador no docente, presentadas dentro de la institución universitaria.

La universidad había informado además que inició actuaciones administrativas internas y que puso a disposición de la Justicia los elementos requeridos para la investigación.

El estado de salud del estudiante

Durante los días posteriores al ataque, José Fernando Águila permaneció internado en terapia intensiva bajo monitoreo médico luego de la operación por la perforación pulmonar.

De acuerdo con la información recabada por La Opinión Austral, la evolución clínica fue favorable y finalmente recibió el alta médica.

En declaraciones previas a este medio, allegados al estudiante habían señalado que el joven expresó su intención de retomar sus estudios en la carrera de Comunicación Social una vez recuperado.