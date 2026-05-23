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La ministra de Salud y Ambiente de Santa Cruz, Lorena Ross, encabezó este sábado la recepción del primer cargamento de medicamentos en el Hospital Regional Río Gallegos, adquirido mediante la licitación pública provincial destinada a garantizar el abastecimiento anual de todos los hospitales santacruceños.

Durante la rueda de prensa, Ross expresó su emoción por concretar una iniciativa que, según remarcó, surgió por decisión del gobernador Claudio Vidal. “La verdad estoy muy feliz y muy contenta de haber cumplido un sueño. Como lo dije en algunos reportajes, no solo hay que soñarlo sino hacerlo realidad”, sostuvo la funcionaria ante los medios.

En esa línea, señaló que la licitación marca “un antes y un después” para el sistema sanitario provincial y resaltó el trabajo impulsado para asegurar la distribución de medicamentos esenciales en los distintos centros de salud.

El primer envío destinado al HRRG estuvo integrado por 24 pallets de insumos farmacéuticos y permitirá cubrir entre dos y tres meses de provisión para el principal establecimiento sanitario de la provincia.

Además, adelantó que durante la próxima semana llegarán nuevos camiones con partidas destinadas a las localidades del interior provincial. “Lo que nosotros queríamos era tener toda la mercadería acá, pero hay una realidad logística y normativas de farmacia que debemos cumplir. Por eso las entregas se harán de manera progresiva”, explicó.

Remarcó que la licitación posibilitó una oferta total de más de $7.231 millones, cifra considerablemente menor al gasto anual que realizaban los hospitales mediante compras descentralizadas.

“Obtuvimos un ahorro aproximado de 12.300 millones de pesos”, detalló Ross, quien además subrayó que esos recursos podrán destinarse ahora a otras necesidades prioritarias del sistema sanitario.

A propósito, dijo que el nuevo esquema permitirá asegurar abastecimiento continuo, mejores precios y planificación estratégica de stock en toda la provincia. La titular de Salud indicó que la compra fue diseñada en base a estadísticas de consumo y necesidades hospitalarias relevadas en toda la provincia. A su vez, comentó que el stock fue reforzado especialmente para afrontar la temporada invernal.

“Tratamos de reforzar antibióticos, jarabes para la tos y antifebriles por una cuestión climática”, precisó y confirmó que toda la medicación será resguardada bajo protocolos específicos en las farmacias hospitalarias. Para cerrar, afirmó que el Gobierno Provincial proyecta avanzar próximamente con nuevas licitaciones para adquirir insumos descartables y seguir fortaleciendo el sistema sanitario público.

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