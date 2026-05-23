No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Hospital Regional de Río Gallegos recibió este sábado parte del cargamento de medicamentos adquiridos por el Gobierno de Santa Cruz a través de una licitación pública centralizada impulsada por el Ministerio de Salud y Ambiente.

La Opinión Austral, estuvo presente durante la llegada del cargamento y pudo saber que la inversión final fue de aproximadamente $7.233 millones, una cifra considerablemente menor al esquema previo de compras individuales que, según explicaron las autoridades, demandaba cerca de $20.000 millones para garantizar la misma cobertura sanitaria. De esta manera, el Ejecutivo provincial aseguró haber logrado un ahorro cercano a los $12.300 millones.

La ministra de Salud, Lorena Ross, encabezó la recepción junto al director médico, Eduardo Alfonso, y el director ejecutivo del hospital, Gastón Flores.

“Lo que se ahorra no significa dejar de comprar medicamentos, sino poder destinar esos recursos a otras necesidades del sistema sanitario”, explicó Ross durante la llegada del cargamento al nosocomio de Río Gallegos.

El camión llegó del barrio de Pompeya. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Una compra anual para toda la provincia

La licitación había sido presentada oficialmente en marzo de este año con un presupuesto inicial cercano a los $8.700 millones y contemplaba la compra de 362 medicamentos y soluciones parenterales para abastecer durante 12 meses a hospitales y centros de salud públicos de toda Santa Cruz.

Finalmente, tras el proceso licitatorio, la adjudicación quedó en manos de la Droguería Varadero, entre cuatro empresas oferentes, y el monto terminó reduciéndose a poco más de $7.200 millones.

Según detalló la ministra, el sistema funcionará bajo una modalidad de abastecimiento progresivo. El primer cargamento entregado permitiría cubrir entre dos y tres meses de stock hospitalario, mientras que el resto de la provisión llegará de manera escalonada a medida que los hospitales realicen nuevos pedidos.

“La licitación está pensada para un año de consumo, tomando estadísticas reales de utilización y reforzando especialmente la medicación vinculada a la temporada invernal”, indicó Ross.

Entre los medicamentos adquiridos se encuentran antibióticos, anestésicos, antipsicóticos, analgésicos, soluciones fisiológicas y otros fármacos de uso frecuente en guardias, internación y tratamientos complejos.

Analgésicos, antibióticos, soluciones fisiológicas y otros medicamentos comenzaron a distribuirse en Río Gallegos tras una inversión provincial superior a los $7.200 millones. FOTO: JOSÉ SILVA / LOA.

Distribución en toda Santa Cruz

El cargamento comenzó a descargarse en Río Gallegos y continuará distribuyéndose por Ruta Nacional N°3 hacia las distintas localidades de la provincia.

Desde el Ministerio de Salud señalaron que cada entrega será certificada mediante escribano público para garantizar el control y trazabilidad de la mercadería.

Además, el sistema incorpora un software de administración de stock que comenzará a instalarse en los próximos días en hospitales y centros sanitarios, con el objetivo de monitorear el consumo, controlar inventarios y mejorar la planificación de futuras compras.

Primer cargamento de medicamentos adquirido mediante licitación pública centralizada llegó al Hospital Regional Río Gallegos para reforzar el stock sanitario provincial. FOTO: JOSÉ SILVA / LOA.

“Esto nos da previsibilidad”

El director ejecutivo del Hospital Regional Río Gallegos, Gastón Flores, destacó la importancia del abastecimiento para el funcionamiento diario del principal centro de salud de la provincia.

“Todo lo que es analgésicos y antibióticos de amplio espectro era muy esperado. No estábamos en cero, pero sí teníamos dificultades y esto nos da un oxígeno súper importante”, sostuvo.

Flores recordó que el hospital cuenta con más de 200 camas y una guardia que atiende a más de 120 personas por día, además de mantener un alto nivel de internación permanente.

“En salud pública siempre algo puede faltar porque el consumo es constante, pero estamos trabajando todos los días para sostener la atención”, afirmó.

Próxima licitación para insumos descartables

Durante la actividad, las autoridades también adelantaron que el Gobierno provincial trabaja en una nueva licitación para adquirir insumos descartables como jeringas, guantes, agujas, gasas y algodón, entre otros elementos esenciales para el funcionamiento hospitalario.

La compra centralizada forma parte de un esquema implementado por el Gobierno provincial para unificar adquisiciones, mejorar precios y garantizar abastecimiento continuo en toda la red sanitaria pública de Santa Cruz.