Un insólito y grave hecho policial se registró en la madrugada de este martes 23 de diciembre, cuando un conductor que circulaba por la Ruta Nacional Nº 3, a la altura del kilómetro 2618, se dio a la fuga tras ser detenido en un control preventivo de la División Unidad Operativa Caminera Chimen Aike.

El procedimiento ocurrió alrededor de las 00:35 horas, cuando el personal policial identificó un Ford Focus blanco, con cristales polarizados, que se dirigía hacia Río Gallegos. Al solicitar la documentación y advertir ruidos extraños provenientes del baúl, el conductor aseguró que transportaba un perro.

Cuando los efectivos invitaron al conductor a exhibir el baúl del rodado para corroborar la situación, el hombre aceleró y escapó del lugar, dejando abandonada la documentación del vehículo en poder de la Policía.

De inmediato se inició un seguimiento con señales lumínicas y sonoras, pero el automóvil logró perderse de vista tras continuar su huida por la Ruta 3 y luego ingresar a la ciudad por Avenida San Martín.

Choque y el abandono del vehículo en el barrio APAP

Minutos después, a través del alerta radial, personal de la División Comisaría Tercera de Río Gallegos tomó conocimiento de que el vehículo había impactado contra un cordón cuneta en la intersección de las calles La Manchuria y Costa Rica, en el barrio APAP.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron el Ford Focus abandonado, sin ocupantes y con las luces encendidas, lo que evidenció que el conductor y posibles acompañantes escaparon a pie por la zona.

El hallazgo: 11 corderos atados dentro del auto

Con intervención del Juzgado Provincial de Primera Instancia Nº 1 de Río Gallegos, se autorizó la requisa vehicular, que dejó al descubierto una escena alarmante: en el interior del rodado había once animales ovinos atados de sus extremidades.

Según el informe oficial, se trataba de siete corderas y cuatro corderos, estos últimos sin vida, todos sin marca ni señal visible, lo que refuerza la hipótesis de un presunto caso de abigeato.

Intervención rural, pericias y secuestros

Tras el hallazgo, se dio inmediata intervención a la División de Operaciones Rurales, con presencia del comisario González, y a la División Criminalística de Río Gallegos, a cargo de la oficial subinspectora Cayumán, quienes realizaron las pericias y registros fotográficos correspondientes.

Además, la Policía procedió al secuestro del vehículo Ford Focus, un teléfono celular, cuchillos e hilo encerado para el expediente judicial.

Investigación por presunto abigeato

La causa quedó formalmente caratulada como “Investiga Abigeato”, con intervención de la División de Investigaciones (DDI) de Río Gallegos, que trabajaba para identificar y localizar al o los responsables que escaparon tras el choque.

Desde la Policía de Santa Cruz indicaron que la investigación continúa y no se descartan nuevas medidas judiciales en las próximas horas ya que cuentan con la documentación del conductor.

El hecho se produjo en vísperas de Navidad, una fecha en la que históricamente aumenta el consumo de cordero, lo que suele generar un incremento en los delitos vinculados al abigeato o cuatrerismo, como se conoce popularmente al robo de ganado.