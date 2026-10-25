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Los dos niños que desaparecieron este domingo tras ser arrastrados por la corriente del río en la zona de La Toma, en Palermo Aike, sobre la Ruta Nacional N° 40, son hermanos y tienen 10 y 12 años, respectivamente, pudo saber La Opinión Austral.

Según informaron a este medio fuentes vinculadas al operativo, parte de las tareas de búsqueda continuará durante toda la noche, principalmente con la intervención del Grupo Especial de Rescate y Salvamento (GERS) de Bomberos, cuyos integrantes permanecerán en el agua.

En tanto, el rastrillaje con drones y la incorporación de más efectivos se retomarán este lunes a las 5:00.

1 de 6 | El operativo de búsqueda de los dos hermanos desaparecidos en las aguas del río en Palermo Aike continuará durante toda la noche. Foto: Gobierno de Santa Cruz. 2 de 6 | El operativo de búsqueda de los dos hermanos desaparecidos en las aguas del río en Palermo Aike continuará durante toda la noche. Foto: Gobierno de Santa Cruz. 3 de 6 | El operativo de búsqueda de los dos hermanos desaparecidos en las aguas del río en Palermo Aike continuará durante toda la noche. Foto: Gobierno de Santa Cruz. 4 de 6 | El operativo de búsqueda de los dos hermanos desaparecidos en las aguas del río en Palermo Aike continuará durante toda la noche. Foto: Gobierno de Santa Cruz. 5 de 6 | El operativo de búsqueda de los dos hermanos desaparecidos en las aguas del río en Palermo Aike continuará durante toda la noche. Foto: Gobierno de Santa Cruz. 6 de 6 | El operativo de búsqueda se desplegó en el sector de La Toma, en Palermo Aike, tras la alerta por la presunta caída de dos menores al río.

El relato de los adolescentes que lograron salir del río

El alerta ingresó a las 16 horas a través del sistema de emergencias 911. Los chicos se encontraban jugando en el agua junto a otros dos menores, de 14 y 15 años, cuando fueron sorprendidos por la fuerza del cauce.

De acuerdo al testimonio de uno de los adolescentes, en un momento el agua comenzó a arrastrarlos a todos. Los dos lograron salir, pero los hermanos desaparecieron de su vista.

“El agua nos arrastró”, fue parte del relato de uno de los adolescentes que logró ponerse a salvo. Este medio pudo saber que, después de lo ocurrido, el joven de 15 años fue trasladado al Hospital Regional de Río Gallegos para permanecer en observación y recibir contención.

El operativo de búsqueda se desplegó en el sector de La Toma, en Palermo Aike, tras la alerta por la presunta caída de dos menores al río. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL.

Las características físicas y la vestimenta de los hermanos

Los padres de los niños informaron a la Policía sobre lo ocurrido y aportaron características físicas y detalles de la vestimenta que llevaban al momento de desaparecer.

El mayor, de 12 años, vestía un conjunto de la Selección argentina, mide aproximadamente 1,50 metros, tiene cabello oscuro y corto y tez morena. El menor, de 10, llevaba una remera verde y un short negro, mide alrededor de 1,40 metros y también tiene cabello oscuro y corto y tez morena.

Un amplio operativo con buzos y equipos de rescate

Tras la alerta, se activaron los protocolos de emergencia y se movilizaron efectivos de distintas dependencias policiales, Bomberos y Protección Civil.

Entre los equipos que participaron del operativo se encuentra el Grupo Especial de Rescate y Salvamento de Bomberos (GERS), con una dotación especializada en buceo, además de personal de la Dirección de Operaciones de Bomberos, la Unidad Operativa de Güer Aike y la comisaría de la jurisdicción.

Intervinieron igualmente agentes de la Policía Caminera, personal de Protección Civil, efectivos de Chimen Aike y de la División de Operaciones Rurales, junto con integrantes de la Dirección de Investigación. Asimismo, acudió una ambulancia del Hospital Regional de Río Gallegos, con un médico.

El ingreso a la zona fue restringido solo para personal policial y equipos de rescate. FOTOS: VANINA JANCICH/LOA

En paralelo, fuentes consultadas por La Opinión Austral indicaron que dos profesionales en Psicología y un trabajador social del Ministerio de Salud y Ambiente brindan contención a la madre y al padre de los niños ante la difícil situación. El Juzgado de Instrucción N.º 3 tomó conocimiento del caso.

Desde el Ministerio de Seguridad de Santa Cruz advirtieron sobre la peligrosidad del sector por la presencia de pozones. Además, solicitaron a los vecinos que se retiren del lugar para facilitar el trabajo de los rescatistas y evitar interferencias en el operativo.

La circulación vehicular también generó dificultades, debido a la gran cantidad de automóviles que se desplazaron hacia la zona y la congestión registrada en el puesto de Güer Aike.

Durante este domingo, numerosos vecinos de Río Gallegos se habían acercado a los cursos de agua de la región para disfrutar de las buenas condiciones meteorológicas y las temperaturas agradables. Sin embargo, la jornada quedó marcada por la emergencia y la búsqueda de los dos hermanos, que continuará este lunes desde las 5 de la mañana.

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