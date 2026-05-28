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Un amplio operativo policial desarrollado este miércoles en Puerto Deseado dejó como saldo una importante cantidad de elementos secuestrados, droga incautada, municiones, herramientas presuntamente robadas y la detención de un hombre que quedó a disposición de la Justicia. Los procedimientos fueron encabezados por personal de la División de Investigaciones (DDI) local y se realizaron de manera simultánea en distintos puntos de la ciudad, en el marco de una causa por robo que se encuentra bajo investigación.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, el despliegue tuvo lugar cerca de las 12:15 horas y estuvo supervisado por el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N°1 de Puerto Deseado, que libró tres órdenes de allanamiento sobre domicilios ubicados en calle Brown y en sectores comprendidos entre Piedra Buena, 12 de Octubre y Oneto.

Fuentes policiales indicaron que las diligencias forman parte de una investigación iniciada por un hecho de robo ocurrido durante el mes de mayo. Sin embargo, durante uno de los procedimientos los investigadores encontraron además elementos que podrían estar vinculados con otro ilícito denunciado en abril de este año.

El allanamiento realizado en una vivienda de calle Oneto terminó siendo uno de los puntos más relevantes del operativo. Allí, los efectivos constataron la existencia de numerosos objetos de dudosa procedencia y procedieron a su secuestro preventivo por orden de la magistratura interviniente.

Momento en el que se requisaba uno de los vehículos. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Entre los elementos secuestrados se encontraban cámaras GoPro con accesorios, una tablet, herramientas eléctricas, electrodomésticos, equipos de camping, artículos de pesca, soldadoras, aspiradoras industriales, una hidrolavadora, infladores, una máscara de soldar, cargadores de batería, cañas de pescar y hasta una bolsa con monedas.

También se halló un estuche que contenía cargadores y municiones de distintos calibres, incluyendo proyectiles 9 milímetros, calibre 6.35 y aparentes municiones calibre .22.

Pero el hallazgo que más preocupación generó entre los investigadores se produjo durante la requisa interna del inmueble, cuando el personal detectó sustancias compatibles con estupefacientes. Según se informó oficialmente, se encontró marihuana y cocaína aunque no trascendió la cantidad. Junto a ello, los efectivos secuestraron dos balanzas digitales de precisión, elementos habitualmente considerados de interés en investigaciones vinculadas al narcomenudeo, por lo que no se descarta que el sospechoso podría ser “dealer”.

A raíz de esta situación, se dio inmediata intervención a la Fiscalía Descentralizada Federal con asiento en Caleta Olivia, que dispuso medidas judiciales respecto del ocupante de la vivienda. El titular del domicilio quedó imputado y debió fijar domicilio bajo acta de designación de abogado defensor, permaneciendo supeditado a futuras resoluciones judiciales.

En paralelo, otro de los allanamientos concretados en calle Brown derivó en la aprehensión de un hombre mayor de edad identificado como BA Paillaqueo, quien quedó a disposición del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N°1 de Puerto Deseado.

Por el momento, desde la fuerza policial no trascendieron mayores precisiones respecto del grado de participación del detenido en los hechos investigados, aunque la causa continúa avanzando bajo estricta reserva judicial.

El operativo demandó además un importante despliegue conjunto entre distintas áreas de seguridad. Desde la DDI destacaron especialmente la colaboración del personal de la Comisaría de Puerto Deseado, subrayando la importancia del trabajo coordinado para avanzar en el esclarecimiento de diversos hechos delictivos registrados en la localidad.