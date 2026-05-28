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Un grave hecho de violencia ocurrido durante el fin de semana, en el barrio Ceferino de Caleta Olivia generó preocupación y conmoción en la comunidad luego de que un joven de 18 años fuera atacado con arma blanca y sufriera importantes heridas en la cabeza.

El agresor, según confirmó el director del Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo”, doctor Daniel Covas, permanece internado y bajo evaluación del área de salud mental tras haber presentado aparentemente un brote psicótico al momento del ataque.

La situación abrió nuevamente el debate sobre los protocolos de actuación ante personas con padecimientos psiquiátricos y los mecanismos de contención que existen en la ciudad para este tipo de casos.

Si bien el joven agredido, Carlos Guardo está fuera de peligro, se encuentra con un profundo temor. “Nunca pensé que me iba a intentar matar ”, dijo a La Opinión Austral.

El joven recibió 22 puntos de sutura y, junto a su familia, realizó un pedido de justicia frente al Juzgado Provincial de Instrucción N°1, a principios de esta semana.

“Afortunadamente el joven está fuera de peligro, pero es evidente que esta persona es peligrosa para estar en la sociedad”, expresó Covas al referirse al atacante.

El profesional explicó que el agresor permanece internado mientras se realiza una evaluación integral de su estado de salud mental y se avanza con el tratamiento correspondiente.

Carlos Guardo, el joven atacado en Caleta Olivia. FOTO: TAMARA MORENO / LOA.

Además, señaló que desde el hospital trabajan en colaboración con la Justicia para aportar toda la información necesaria que permita esclarecer el hecho.

“Nosotros más que asistir a las personas nos limitamos a esa tarea, pero por supuesto en colaboración continua con la Justicia para esclarecer el hecho”, sostuvo a Canal 2.

El atacante habría sufrido un brote psicótico

Durante la entrevista con el canal local, Covas indicó que el hombre habría atravesado una descompensación psicológica y explicó que estos cuadros requieren análisis individuales y tratamientos específicos según cada caso.

“Aparentemente tuvo un brote psicótico”, señaló el médico, quien además remarcó que el paciente se encontraba descompensado desde el punto de vista psicológico al momento del ataque.

Consultado sobre si la persona estaba bajo tratamiento, el director indicó que tenía antecedentes vinculados a salud mental, aunque aclaró que no podía confirmar en detalle la continuidad de la medicación.

“Es una persona que tuvo una descompensación. La verdad no sé si estaba o no con tratamiento puntualmente en su antecedente”, manifestó.

El momento del ataque a Carlos.

Cómo actúa el hospital ante pacientes psiquiátricos

El director del Hospital Zonal explicó que cada situación vinculada a salud mental se evalúa de manera particular y que los períodos de internación pueden variar según el estado del paciente y el riesgo que represente para sí mismo o para terceros.

En ese sentido, indicó que existen casos donde una persona atraviesa un episodio psicótico, recibe medicación y puede reinsertarse rápidamente en la sociedad, mientras que en otras situaciones el tratamiento puede requerir internaciones prolongadas o derivaciones a centros especializados.

“La idea siempre es poder devolver a la sociedad a toda persona con algún trastorno psiquiátrico para que funcione normalmente”, expresó.

Sin embargo, aclaró que también existen pacientes cuya desestructuración psicológica representa un peligro permanente, lo que obliga a sostener tratamientos más complejos y prolongados.

“Hay casos en los cuales la desestructuración de la personalidad no permite que esa persona funcione normalmente sin riesgo para la sociedad”, detalló.

La seguridad dentro del hospital

Otro de los puntos abordados durante la entrevista fue la seguridad dentro del Hospital Zonal, teniendo en cuenta la preocupación que generan este tipo de episodios entre trabajadores y pacientes.

Covas confirmó que existe coordinación con el Ministerio de Seguridad y con la Policía de Santa Cruz para disponer custodia en aquellos casos que lo requieran.

“Estamos en contacto para que se brinde la consigna necesaria para cada caso”, explicó.

Además, remarcó que en ocasiones se necesita más de un efectivo policial debido a la cantidad de pacientes que requieren seguimiento y custodia.

La investigación judicial continúa

Mientras el atacante permanece internado y bajo tratamiento, la Justicia avanza con la investigación para determinar las circunstancias del violento episodio ocurrido en el barrio Ceferino.

Desde el Hospital Zonal remarcaron que el proceso no termina con la internación inmediata del paciente, sino que involucra un seguimiento médico, psicológico y judicial que puede extenderse durante meses. “El proceso judicial va a esclarecer el hecho”, concluyó el director del hospital.

La familia de Guardo, colocando carteles en la puerta del Juzgado de Instrucción N° 1. FOTO: TAMARA MORENO / LOA.