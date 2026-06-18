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La muerte de la pequeña de cinco años en Playa Magagna continúa rodeada de interrogantes y versiones contrapuestas. En el centro de la polémica aparece “Perejil”, el perro mestizo que permanece bajo custodia de las autoridades y sobre el que se concentran las pericias. Sin embargo, la madre de la víctima asegura que el animal no fue el responsable del ataque fatal.

El lugar del fatal ataque contra la niña.

Marcia Miranda, madre de la niña, expresó públicamente su rechazo a la principal hipótesis de la investigación. “Ese perro no es el que atacó a mi nena, había dos perros más sueltos, uno marrón y otro negro, los dos de raza. Ese perro estuvo jugando y todo con mi nena antes que me la mataran”, sostuvo. Además, a través de sus redes sociales, compartió una emotiva despedida para su hija: “Dame fuerzas, te voya amar toda la vida“, junto a una fotografía en la que aparece abrazándola.

“Perejil” y las versiones contrapuestas sobre el ataque

El can conocido como “Perejil” es un mestizo de tamaño mediano que, de acuerdo con vecinos del sector, recorría la zona costera desde marzo. Tras el trágico episodio quedó a disposición de las autoridades, que avanzan con distintos estudios para determinar si tuvo participación en el hecho.

La postura de la madre coincide con la evaluación realizada por el padre de la menor luego de auxiliarla en la playa. Según planteó la familia, las lesiones observadas resultarían incompatibles con la contextura mandibular del animal retenido por la Policía. Los familiares consideran que las heridas podrían corresponder a perros de mayor porte y mencionaron la posible presencia de ejemplares de razas como rottweiler o dogo en las inmediaciones.

Esa diferencia entre la reconstrucción de los padres y la línea investigativa vigente mantiene abierta una controversia en torno a la identidad del animal que provocó el ataque. La situación también generó cuestionamientos sobre los controles preventivos en la zona costera y alimentó el debate en la comunidad.

“Perejil”, el perro “acusado” de matar a la nena.

Por su parte, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Rawson mantiene a “Perejil” bajo un estricto régimen de aislamiento en las instalaciones del exzoológico municipal. Allí se realizaron tomas de muestras biológicas y estudios odontológicos con la participación de peritos del Ministerio Público Fiscal.

El secretario de Ambiente, Miguel Larrauri, explicó que todavía no existen conclusiones definitivas y señaló que el seguimiento veterinario continúa de manera permanente. A su vez, reconoció las dificultades para establecer responsabilidades debido a que el animal no contaba con registros de patentamiento y era alimentado por distintos vecinos sin un propietario formal identificado.

“Todavía no existe un veredicto definitivo“, afirmó el funcionario, quien además insistió en la necesidad de que los animales permanezcan dentro de los hogares para evitar situaciones de riesgo. El caso impulsó igualmente reclamos de organizaciones proteccionistas.

Integrantes del refugio Los Callejeros solicitaron la liberación del perro alojado en el canil municipal y convocaron a reunir testimonios de pescadores y vecinos que respalden la versión de los padres. Los activistas advirtieron que concentrar la investigación en un solo sospechoso podría dejar sin identificar al verdadero agresor.

La fiscal Florencia Gómez explicó que la investigación se encuentra enfocada exclusivamente en la obtención y análisis de evidencia científica. “Estamos haciendo todas las cuestiones relacionadas con los elementos de prueba científicos y técnicos, como corresponde. Después las especulaciones son eso, especulaciones. Nosotros somos técnicos y nos manejamos con pruebas científicas y técnicas”, sostuvo en diálogo con La Opinión Austral.

La funcionaria indicó que continúan los estudios biológicos y genéticos, incluidos análisis de ADN y cotejos de muestras que serán examinados en laboratorios especializados, algunos de ellos fuera de Chubut. En ese contexto, remarcó que la teoría de la intervención de varios perros ya quedó descartada por los investigadores.

La fiscal Florencia Gómez.

“Es un caso muy delicado porque falleció una criatura”, expresó Gómez al referirse a una causa que conmocionó a toda la provincia. Además, recordó que la información reservada es comunicada exclusivamente a los padres de la niña, a quienes identificó como las víctimas directas.

“Hay dos personas que son las únicas víctimas, que son el papá y la mamá, a los cuales el Ministerio Público Fiscal les debe toda la información que no sabe la sociedad y no tiene por qué saber la sociedad”, afirmó. La fiscal vinculó la tragedia con la problemática de los animales sueltos en la vía pública y consideró que el desenlace podría haberse evitado. “No es un caso común porque no se tendría que haber dado, porque era totalmente previsible y prevenible”, sentenció.

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