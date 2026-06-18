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La investigación por la trágica muerte de una niña de cinco años en Playa Magagna continúa avanzando bajo estrictos criterios científicos y técnicos. A pocos días del hecho que conmocionó a Chubut y al país, desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron que ya fue descartada la hipótesis de la intervención de varios perros en el ataque que terminó con la vida de la menor.

La fiscal Florencia Gómez, una de las funcionarias que interviene en la causa, explicó que actualmente todas las tareas investigativas están centradas en la producción y análisis de pruebas científicas, especialmente estudios biológicos y genéticos que permitan reconstruir con precisión lo ocurrido.

“Estamos haciendo todas las cuestiones relacionadas con los elementos de prueba científicos y técnicos, como corresponde. Después las especulaciones son eso, especulaciones. Nosotros somos técnicos y nos manejamos con pruebas científicas y técnicas”, sostuvo en diálogo con La Opinión Austral.

La disputa sobre “Perejil”, el animal señalado tras la tragedia

La funcionaria señaló que continúan distintas medidas periciales, entre ellas estudios de ADN y cotejos de muestras biológicas que deberán ser analizados en laboratorios especializados, incluso fuera de la provincia. Uno de los puntos que más repercusión generó en redes sociales fue la posibilidad de que más de un perro hubiera intervenido en el ataque. No obstante, Gómez aseguró que esa hipótesis quedó descartada.

Ante la consulta sobre una eventual participación de varios animales, respondió de forma categórica: “No, ya se descartó”, y respaldó así la versión difundida por los padres de la menor en redes sociales. La precisión apunta a desactivar las especulaciones surgidas tras conocerse el caso, que derivaron en diversas interpretaciones acerca de cómo ocurrió la tragedia.

En relación con el can bajo análisis, habitantes del sector señalaron que se trata de un mestizo de tamaño mediano que deambulaba por la zona desde marzo y es conocido como “Perejil”. Después del hecho, quedó bajo custodia de las autoridades competentes.

“Perejil”, el perro “acusado” de matar a la nena.

Sin embargo, los padres de la víctima rechazaron de manera contundente que ese ejemplar haya causado las lesiones fatales. La diferencia entre la hipótesis que sostiene la Fiscalía y el relato de los familiares mantiene abierto un escenario de incertidumbre respecto de la identidad del animal que protagonizó el ataque en el loteo pesquero.

A través de declaraciones que tuvieron amplia circulación en la comunidad, la madre de la nena fallecida, Marcia Miranda, afirmó: “Ese perro no es el que atacó a mi nena, había dos perros más sueltos, uno marrón y otro negro, los dos de raza. Ese perro estuvo jugando y todo con mi nena antes que me la mataran”.

Una tragedia evitable

La fiscal reconoció que se trata de una causa especialmente sensible por la edad de la víctima y el fuerte impacto que generó en la sociedad. “Es un caso muy delicado porque falleció una criatura”, expresó. También remarcó que toda la información reservada que maneja el Ministerio Público Fiscal tiene como únicos destinatarios a los padres de la niña, a quienes consideró víctimas directas.

“Hay dos personas que son las únicas víctimas, que son el papá y la mamá, a los cuales el Ministerio Público Fiscal les debe toda la información que no sabe la sociedad y no tiene por qué saber la sociedad”, afirmó. La representante judicial mantuvo encuentros con ambos progenitores para ponerlos al tanto de las pruebas reunidas hasta el momento y de los avances registrados en la investigación.

Gómez también realizó una fuerte reflexión en torno a la problemática de los animales sueltos en la vía pública y la responsabilidad de quienes están a cargo de ellos. A su entender, el episodio era totalmente prevenible. “No es un caso común porque no se tendría que haber dado, porque era totalmente previsible y prevenible”, señaló.

La funcionaria insistió en la necesidad de promover la tenencia responsable y advirtió que los animales no deben permanecer libres en espacios públicos. “La gente tiene que entender que los animales no pueden estar en la vía pública”, sostuvo. Asimismo, explicó que los riesgos no solamente alcanzan a las personas sino también a los propios animales. “Estos animales sueltos no están seguros porque se someten a un montón de peligros para ellos y para el resto”, indicó.

Respecto de las posibles responsabilidades legales, recordó que en Chubut existe normativa específica que determina quién es considerado responsable de un animal. “Hay un decreto en ésta provincia por el cual la persona que le da de comer, le da agua y asistencia a un animal, esa persona se considera la tenedora de ese animal y, por lo tanto, responsable”, explicó.

La fiscal Florencia Gómez.

La definición resulta clave para el avance de la investigación, ya que permitirá establecer eventuales responsabilidades vinculadas al control y cuidado de los perros involucrados. Desde la Fiscalía advirtieron que todavía resta un largo camino investigativo antes de arribar a conclusiones definitivas. Las muestras obtenidas deberán ser analizadas y comparadas en laboratorios especializados, en un proceso que demandará semanas o incluso meses.

“Estamos a muy pocos días de un caso que va a llevar muchas pericias, tanto científicas como pericias de ADN y distintas muestras biológicas”, explicó Gómez quien evitó adelantar hipótesis o posibles desenlaces judiciales. “No se puede adelantar nada. Ojalá se llegue a un resultado. Siempre se trabaja para intentar llegar a un resultado, pero estamos a muy pocos días y tenemos un montón de pericias para realizar”, afirmó.

Investigación que continúa

Pese a la complejidad del caso, la fiscal aseguró que no resultó difícil reunir evidencias durante los primeros días de trabajo. “No, para nada”, respondió al ser consultada sobre la obtención de pruebas. Sin embargo, aclaró que la etapa más compleja recién comienza. “Lo difícil es la parte de ahora, la parte de entrelazar la prueba. Tenemos pruebas que tienen que salir de la provincia para hacer el cotejo y los exámenes correspondientes”, resaltó.

Mientras la investigación sigue su curso, la muerte de la pequeña en Playa Magagna reabre el debate sobre la tenencia responsable de animales, el control de perros sueltos y la necesidad de reforzar mecanismos de prevención para evitar que una tragedia semejante vuelva a repetirse.

La otra cara del caso quedó atravesada por una fuerte repercusión social que, según reconocieron desde la Fiscalía, en algunos casos dificulta el abordaje público del caso. En las últimas semanas surgieron manifestaciones y expresiones en redes sociales impulsadas por sectores que se posicionaron en defensa de los animales involucrados.

Desde el Ministerio Público Fiscal remarcaron que el eje de la investigación sigue siendo esclarecer las circunstancias que derivaron en la muerte de una niña, evitando que las especulaciones o los debates paralelos desvíen la atención de los hechos que están siendo analizados. Por ello, las actuaciones se mantienen bajo reserva para preservar el desarrollo de la investigación en el afán de extremar los cuidados a la hora de comunicar avances.

Un trágico hecho

El suceso tuvo lugar al sur de Rawson, en el sector de la playa Los Cangrejales Sur, detalló el Ministerio Publico Fiscal (MPF). El incidente ocurrió entre las 14 y las 14.30 del pasado sábado, en momentos en que la menor se encontraba junto a sus padres. La niña falleció luego de ser atacada por un perro en circunstancias en que la familia de la víctima, oriunda de la ciudad de Trelew, se había trasladado al balneario para pasar el fin de semana largo en una vivienda alquilada frente al mar.

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