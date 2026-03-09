Murió Candy, el can detector de narcóticos que hizo historia en Santa Cruz: “Hasta siempre”

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Policía de Santa Cruz despidió con profundo pesar a Candy, el can especializado en detección de narcóticos que durante años participó en numerosos operativos contra el narcotráfico en distintos puntos de la provincia. A través de un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales oficiales, la fuerza recordó su trayectoria y destacó su aporte clave en investigaciones y controles policiales.

“Hasta siempre, K9 Candy”, comienza el comunicado con el que la institución homenajeó al animal, reconocido a nivel provincial y nacional por su desempeño operativo.

De visita en Jefatura de Policía.

Candy nació en diciembre de 2016 en Pico Truncado y con el paso de los años se convirtió en uno de los canes más importantes dentro de las unidades de investigación de la provincia.

En 2020 fue asignada de manera permanente a El Calafate, convirtiéndose en el primer can especializado en detección de narcóticos destinado a esa localidad, donde también participó de la inauguración de la División Canes.

Durante su carrera operativa, participó en controles y procedimientos realizados en diferentes localidades de Santa Cruz, entre ellas Río Gallegos, Gobernador Gregores, Puerto San Julián, Tres Cerros, El Chaltén, El Calafate y la Cuenca Carbonífera. Su capacidad de detección permitió el hallazgo de sustancias ilegales en múltiples investigaciones vinculadas al narcotráfico.

La ministra de Seguridad de Nación, Patricia Bullrich, felicitando a “Candy” tras la detección de cocaína en un colectivo en enero de 2024.

Uno de los procedimientos más recordados fue el operativo “Panes Verdes”, donde su marcación permitió encontrar marihuana y cocaína ocultas en un camión proveniente de Buenos Aires.

Candy en un operativo en San Julián.

En el Día del Animal, el equipo de la Sección Canes, acompañados de los perros detectores “Candy” y “Enzo” visitaron el Hogar de Ancianos Iken Khon en El Calafate.

Reconocimientos y certificación internacional

Candy también marcó un hito dentro de la Policía de Santa Cruz al convertirse en el único can de la provincia con certificación internacional, otorgada en 2019 por la Società Italiana Scienze Cinofile Forensi, con grado de excelencia.

Además, fue la primera en recibir una placa identificatoria de la Jefatura de Policía y un reconocimiento del Honorable Concejo Deliberante de El Calafate por su destacada labor en la lucha contra el narcotráfico.

Su retiro con honores en 2025

Luego de años de servicio, Candy pasó a retiro en noviembre de 2025, durante el acto por el Día de la Policía de Santa Cruz, donde fue homenajeada por su trayectoria.

El comisario mayor Maximiliano Miño y el cabo primero Jorge Morad junto a “Candy”.

En ese momento, el comisario mayor Maximiliano Miño destacó la labor del can detector: “Su trabajo ha sido incansable. Se fue como realmente merecía, con honores y siendo reconocida en toda la provincia por su excelente trabajo, fiel compañera”.

Tras su jubilación, Candy quedó al cuidado de su guía, el cabo primero Jorge Morad, quien la adoptó para que pudiera disfrutar de su descanso luego de una década de servicio.

El cabo primero Jorge Morad abraza a “Candy” antes de retirarle su chaleco.

El último adiós a una compañera de la fuerza

Con su fallecimiento, la Policía de Santa Cruz despidió a uno de sus animales más emblemáticos dentro de la lucha contra el narcotráfico.

“Durante años se destacó por su invaluable labor”, señalaron desde la institución al despedirla públicamente.

“Candy” ingresando al acto del Día de la Policía de Santa Cruz.

La historia de Candy quedó marcada por su trabajo en operativos, controles y procedimientos en toda la provincia, donde su olfato y entrenamiento fueron fundamentales para detectar drogas y colaborar con las investigaciones policiales.

“Hasta siempre, Candy”, concluye el mensaje que la fuerza difundió en redes sociales para recordar a la K9 que dejó una huella en la seguridad de Santa Cruz.