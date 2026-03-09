Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un violento episodio sacudió este lunes a la ciudad de Caleta Olivia cuando dos grupos protagonizaron un tiroteo en el barrio 17 de Octubre. Tras el enfrentamiento armado, varios de los involucrados se atrincheraron dentro de una vivienda y fueron rodeados por la Policía de Santa Cruz, que desplegó un fuerte operativo en la zona.

El hecho ocurrió en la calle América del Sur, entre Pocha Juárez y Julio Carpio, donde vecinos alertaron sobre múltiples disparos de arma de fuego y movimientos sospechosos de varias personas que, luego del enfrentamiento, se refugiaron en una casa del sector.

De acuerdo con la información preliminar, entre cinco y ocho personas se encuentran dentro del inmueble, presuntamente armadas, mientras las fuerzas de seguridad mantienen bloqueado el perímetro y esperan la correspondiente orden judicial para avanzar con el procedimiento.

Amplio operativo policial en el barrio 17 de Octubre

Tras los primeros llamados de alerta, patrulleros de la Policía de Santa Cruz acudieron rápidamente al lugar y establecieron un cerco de seguridad alrededor de la vivienda donde se encuentran los sospechosos.

El operativo incluyó el bloqueo de calles y el control de accesos en las inmediaciones de la cuadra para evitar que los involucrados puedan escapar. Los efectivos permanecen apostados en distintos puntos estratégicos mientras se aguardan directivas judiciales.

Fuentes vinculadas al procedimiento indicaron que el enfrentamiento se habría producido entre dos bandas que mantienen conflictos previos, aunque esta hipótesis todavía es materia de investigación.

La situación generó gran preocupación entre los vecinos del barrio 17 de Octubre, quienes permanecieron dentro de sus viviendas ante el riesgo que implicaba la presencia de personas armadas en el sector.

Tiroteo entre grupos y sospechosos atrincherados

Según trascendió, el incidente comenzó con un intercambio de disparos entre dos grupos que se encontraron en la zona. En medio del enfrentamiento, algunos de los participantes escaparon del lugar y varios se refugiaron en una vivienda ubicada sobre la calle América del Sur.

Desde entonces, los sospechosos permanecen atrincherados en el interior del inmueble, mientras la policía mantiene el cerco y analiza los pasos a seguir para concretar la intervención sin poner en riesgo a terceros.

Hasta el momento no se informó oficialmente si hay personas heridas producto del tiroteo, aunque se confirmó que los individuos que permanecen dentro de la casa estarían armados.

Crece la preocupación por la violencia en Caleta Olivia

El nuevo episodio de violencia ocurre en un contexto de creciente preocupación por hechos delictivos registrados en la zona norte de Santa Cruz.