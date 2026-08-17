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La División Grupo Especial Zona Sur continúa con la búsqueda de César Agustín Aguilar Pérez, de 58 años, quien permanece desaparecido desde el pasado 26 de julio en Río Gallegos. Su último rastro fue registrado en el sector de la Costanera local.

Este lunes, efectivos desplegaron un nuevo operativo de rastrillaje en la zona del estuario con el objetivo de localizar al vecino. El procedimiento se desarrolló entre las 15:00 y las 17:00 y contó con la participación de dos agentes, quienes realizaron un patrullaje terrestre a bordo de un cuatriciclo Honda de 300 cc.

César Agustín Aguilar Pérez, tiene 58 años.

Durante el recorrido, los uniformados inspeccionaron minuciosamente distintos sectores de la zona costera. Cabe recordar que, tal como informó La Opinión Austral oportunamente, las cámaras de seguridad secuestradas durante la investigación permitieron reconstruir los últimos movimientos de César en inmediaciones de la Costanera, hasta que su rastro se perdió por completo.

El rastrillaje realizado este lunes finalizó sin resultados positivos. Mientras tanto, las tareas para determinar su paradero continúan y se solicita a la comunidad aportar cualquier dato que pueda resultar de utilidad a la dependencia policial más cercana.

En paralelo, también prosigue la búsqueda de Alfredo Abel Morales Roa, de 81 años, quien permanece desaparecido desde el pasado 7 de agosto. Tras la denuncia radicada en la Comisaría Sexta, los investigadores inspeccionaron su vivienda, aunque no encontraron elementos que permitieran establecer hacia dónde pudo haberse dirigido.

Los efectivos desplegaron un nuevo operativo para intentar localizar al hombre de 58 años.

Durante el fin de semana, personal de la División Canes realizó tareas en los domicilios de ambos hombres con el propósito de localizar prendas de vestir que pudieran ser utilizadas por los perros adiestrados para seguir sus rastros. Sin embargo, hasta el momento, ninguna de las diligencias permitió determinar dónde se encuentran los dos vecinos.

Alfredo Abel Morales Roa tiene 81 años de edad. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Las características de César y Alfredo

César Agustín Aguilar Pérez mide aproximadamente 1,70 metros, es de contextura física mediana, tiene tez morena y cabello castaño semilargo, ligeramente canoso. La última vez que fue visto, vestía un pantalón de jean azul gastado y una campera negra con capucha.

En cuanto a Alfredo Abel Morales Roa, las autoridades informaron que, al momento de ausentarse, posiblemente llevaba una campera marrón claro y un gorro de lana del mismo color.

Ante cualquier información certera que pueda contribuir a establecer la ubicación de alguno de los vecinos, se solicita comunicarse de inmediato con la central de emergencias 911 o dirigirse a la dependencia policial más cercana.

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