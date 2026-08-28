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La Policía Caminera llevó adelante una jornada de controles preventivos en distintos puntos estratégicos de la Zona Norte de Santa Cruz, con la participación de dependencias policiales y organismos municipales y provinciales.

Como resultado de los procedimientos, se labraron distintas actas por irregularidades y fueron retenidos preventivamente una camioneta y un camión pertenecientes a empresas por no contar con la correspondiente Revisión Técnica Obligatoria (RTO).

Controles en las rutas de la Zona Norte

El operativo comenzó durante la mañana en el acceso norte de Caleta Olivia, sobre la Ruta Nacional N.º 3, donde trabajaron efectivos de la Policía Caminera junto a personal de Tránsito Municipal.

Posteriormente, los controles se trasladaron a la Ruta Provincial N.º 12, en el sector ubicado frente al feedlot, donde se desarrolló un procedimiento conjunto con efectivos de la Comisaría de Cañadón Seco.

Durante la tarde, el dispositivo continuó sobre la misma ruta, en el acceso a Pico Truncado, con la intervención de personal de la Comisaría Primera, la División de Investigaciones, la Sección Canes y áreas especializadas en control.

El operativo fue supervisado por autoridades de la Superintendencia de Investigaciones.

Resultados

De acuerdo con el resultado de los controles, se confeccionaron cinco actas por falta de habilitación provincial para el transporte.

A estas se sumaron otras dos actas por falta de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), infracciones que derivaron en la retención preventiva de dos vehículos pertenecientes a empresas.

Además, durante uno de los procedimientos realizados sobre la Ruta Provincial N.º 12, los agentes detectaron una infracción relacionada con el incumplimiento de medidas de seguridad.

Controles entre Pico Truncado y Caleta Olivia

La jornada preventiva concluyó con un nuevo recorrido y controles sobre el tramo comprendido entre Pico Truncado y Caleta Olivia, finalizando nuevamente en el acceso norte de esta última localidad.

Desde las fuerzas de seguridad destacaron el trabajo coordinado entre las distintas áreas que participaron del operativo, orientado a reforzar la prevención y detectar irregularidades en la circulación vehicular y el transporte de cargas en las rutas de la Zona Norte de Santa Cruz.