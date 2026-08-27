Río Gallegos: realizaron un allanamiento en el marco de la búsqueda de Alfredo Morales Roa

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Personal policial realizó este jueves un allanamiento en un domicilio ubicado sobre Ciudad de Nombre de Jesús y avenida Néstor Kirchner, en Río Gallegos, en el marco de la investigación por la desaparición de Alfredo Morales Roa, de 81 años.

Según pudo saber La Opinión Austral, la diligencia fue ordenada por el Juzgado de Instrucción N.º 3 y contó con la participación de efectivos de Criminalística, quienes trabajaron en el lugar con la indumentaria correspondiente a sus tareas.

Personal de Criminalística trabajó en el lugar durante la diligencia ordenada por la Justicia. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Durante el procedimiento, no se localizó ningún cuerpo y tampoco se produjeron detenciones, indicaron fuentes policiales a este medio. Morales Roa permanece desaparecido desde el 25 de julio.

Alfredo Abel Morales Roa tiene 81 años de edad. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Nuevos rastrillajes en la Costanera

La Policía de Santa Cruz continúa con distintas tareas de búsqueda para intentar determinar qué ocurrió y localizarlo. En ese marco, la División Grupo Especial Zona Sur llevó a cabo este miércoles por la tarde un operativo terrestre en la Costanera local.

El equipo trabajó entre las 17:50 y las 20:00, con tareas de rastrillaje a lo largo de la zona costera y el sector del estuario. La jornada concluyó sin resultados positivos respecto de la localización del hombre y la unidad regresó a la base sin novedades en el personal ni en el material utilizado.

La última imagen de Morales Roa en un supermercado. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Morales Roa desapareció el 25 de julio y, desde entonces, familiares y fuerzas de seguridad sostienen distintas líneas de búsqueda. Sus nietos, Franco Paredes y Roberto Paredes, también participaron activamente de las tareas y brindaron detalles sobre el avance de la investigación en los estudios de LU12 AM680.

Roberto explicó cuál es la información más reciente obtenida a partir del análisis de cámaras de seguridad: “Estamos constantemente hablando con la policía, tenemos todos los contactos de la seccional sexta y de la DDI. Lo último que tenemos es una cámara cerca de su casa, yendo a su domicilio el día 25“.

En cuanto a los recorridos realizados por la DDI y la recopilación de registros audiovisuales, precisó: “La DDI estuvo haciendo recorridos, pidiendo cámaras y haciendo el sondeo completo alrededor del barrio; lo último que se pudo conseguir fue eso, una cámara del barrio viendo que el abuelo vuelve”.

Y agregó: “Teníamos un dato anterior del 3 de agosto del día del casino, que salió a través de Facebook. Se recabó información bajo todo el protocolo y hace un par de días atrás ratificamos y descartamos ese dato. Así que volvimos para atrás de nuevo al día 25, que fue la última vez que se lo vio”.

Respecto de la posibilidad de que Morales Roa haya salido de Río Gallegos, sus familiares señalaron que no existen indicios firmes que sostengan esa hipótesis. También se realizaron verificaciones en los principales puntos de egreso de la ciudad.

“En teoría no, porque lo primero que hizo la policía al desaparecer fue preguntar en frontera y en el aeropuerto para cerrar esa posibilidad”, enfatizaron.

Roberto Paredes, nieto de Alfredo Morales Roa, durante la entrevista.FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Pedido de colaboración en otras localidades

Mientras tanto, la familia busca ampliar la difusión del caso hacia otras localidades de Santa Cruz. Franco Paredes planteó la posibilidad de llevar información a Caleta Olivia y pidió colaboración a quienes puedan aportar algún dato.

“Estaba pensando en darle difusión también en Caleta. Si alguien lo vio, que no tengan miedo, porque ayer encontré mucha gente que tiene miedo de dar información. Pero esto es una ayuda de la comunidad, pedimos que sean un poquito más empáticos y cooperen”, dijo.

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