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La búsqueda de los dos hermanos que cayeron al agua en la zona de Palermo Aike continúa con un importante despliegue de recursos humanos y logísticos. Alrededor de 120 efectivos participan del operativo, que reúne a distintas fuerzas de seguridad, organismos de emergencia y equipos sanitarios en un trabajo coordinado para intensificar las tareas en el sector.

El ministro de Seguridad de Santa Cruz, Pedro Prodromos, brindó detalles sobre el operativo y destacó que las tareas comenzaron desde las primeras horas posteriores al hecho, con una guardia mínima durante la noche y la reanudación de la búsqueda a partir de las 5 de la mañana.

Despliegue coordinado

“Se está haciendo un trabajo articulado”, destacó el ministro de Seguridad de Santa Cruz, Pedro Prodromos, al brindar detalles sobre el operativo de búsqueda de los dos hermanos en la zona de Palermo Aike, donde alrededor de 120 efectivos participan de las tareas.

Alrededor de 120 efectivos participan del operativo, que reúne a distintas fuerzas de seguridad, organismos de emergencia y equipos sanitarios.

El funcionario explicó que el despliegue comenzó desde los primeros minutos posteriores al hecho y que, luego de mantener una guardia mínima durante la noche, la búsqueda se reanudó pasadas las 5 de la mañana con la intervención de distintas áreas y organismos.

En el lugar trabajan equipos del Ministerio de Seguridad, Policía de Santa Cruz, Bomberos, Protección Civil, el área de comunicaciones, Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional, Desarrollo Social y personal del hospital. También destacó la disposición de médicos y enfermeros de Gendarmería para brindar asistencia en el sector.

Hubo una guardia mínima durante la noche y la reanudación de la búsqueda fue a partir de las 5 de la mañana de este lunes.

Prodromos puso en valor la participación conjunta de las instituciones abocadas al operativo. “Comunicaciones, Protección Civil, todas las áreas del Ministerio de Seguridad, Policía, Bomberos, Prefectura, Gendarmería, Salud y Desarrollo Social. No me quiero olvidar de nadie, también la gente del hospital, también, Gendarmería, que es importante destacar que mandó a sus médicos y enfermeros al lugar”, apuntó y continuó: “No vamos a descansar hasta encontrarlos, el personal viene trabajando bastante y creo que es muy importante agradecerle a cada uno de ellos también por el sacrificio que hacen”.

Canes especializados

Como parte de las tareas, se sumaron canes especializados para realizar búsquedas específicas en el río y contribuir a orientar el trabajo de los equipos en diferentes sectores.

Se utilizan drones para localizar a los niños desaparecidos.

“Hace dos horas trajimos canes también para hacer búsqueda específica, para levantar algún olor específico en el río y después poder trabajar en concreto en diferentes áreas”, explicó el ministro durante la entrevista.

Además, indicó que se realizan gestiones con el Club Náutico para conseguir una ecosonda, un recurso tecnológico que podría contribuir a las tareas de búsqueda en el agua.

Una ecosonda es un instrumento sirve para determinar la profundidad, el tipo de fondo y la detección de objetos.

Los canes de la policía en uno de los rastrillajes realizados en la zona de Palermo Aike.

Respecto de la cantidad de personal desplegado, Prodromos señaló que el área de trabajo ya se encuentra delimitada y que la prioridad es concentrar los recursos en búsquedas específicas. Aclaró que se incorporarán efectivos para realizar los relevos necesarios y garantizar los descansos del personal.

Guardias durante la noche

El operativo se mantendrá activo, con una guardia mínima durante la noche y la reanudación de las tareas con el equipo completo a primera hora de la mañana.

El ministro explicó que las condiciones de visibilidad en el río hacen necesario adoptar precauciones para resguardar también a quienes participan de la búsqueda.

La tecnología al servicio de la búsqueda de los niños.

“Trabajar en horas nocturnas, sobre todo en la parte del río, por ahí puede generar un mal mayor”, advirtió, al explicar la decisión de reducir el despliegue durante la noche sin abandonar la presencia en el lugar.

Prodromos también destacó que el gobernador Claudio Vidal puso a disposición la logística necesaria desde el primer momento para acompañar el operativo.

Extremar las precauciones

Al concluir, el ministro hizo hincapié en la importancia de la prevención ante la proximidad de la temporada de verano y pidió a la comunidad tener especial cuidado al acercarse a los cursos de agua.

El ministro de Seguridad, Pedro Prodromos, en el lugar de los rastrillajes.

“Los ríos parecen que están bajitos y, de golpe, por ahí empiezan unas correntadas que, cuando nos queremos acordar, pueden generar una desgracia”, expresó.

Mientras continúa la búsqueda de los dos hermanos, las fuerzas y los organismos intervinientes mantienen el trabajo coordinado en Palermo Aike, con recursos humanos, asistencia sanitaria y herramientas específicas destinadas a sostener las tareas en el terreno.