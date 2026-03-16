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Una nueva escena de violencia juvenil volvió a generar preocupación en Río Gallegos. Durante la jornada del domingo, una pelea entre grupos de jóvenes en la plaza San Martín -el espacio público más emblemático de la capital santacruceña- terminó con un joven hospitalizado y un menor de edad demorado por la Policía.

Tal como lo informó La Opinión Austral, el episodio ocurrió en pleno centro de la ciudad y rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde comenzaron a circular imágenes y videos del enfrentamiento. En esas grabaciones se observa a varios jóvenes atacándose con golpes de puño y patadas mientras otros presentes registraban la escena con sus teléfonos celulares.

De acuerdo con testigos, en medio de la pelea uno de los participantes habría exhibido un cuchillo, lo que incrementó la tensión y el peligro de la situación. En cuestión de minutos, el conflicto derivó en corridas, gritos y un clima de fuerte violencia que alarmó a quienes se encontraban en el lugar.

Personal sanitario realizando las primeras curaciones al adolescente herido (sentado), en plena plaza San Martín de Río Gallegos. FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

Producto del enfrentamiento, un joven identificado por sus iniciales F.D.B.D., de 18 años, resultó herido y debió ser trasladado al Hospital Regional de Río Gallegos, donde fue asistido por el personal médico y posteriormente estabilizado.

Tras el incidente, efectivos policiales lograron demorar al presunto responsable de la agresión. Se trata de un menor de edad que, según trascendió, ya sería conocido por la Policía por antecedentes vinculados a contravenciones y otros episodios conflictivos.

La intervención estuvo a cargo del personal del Comando de Patrullas y de la Comisaría Primera, que acudieron al lugar tras recibir alertas sobre disturbios en la plaza.

Lo ocurrido no es un hecho aislado. En los últimos tiempos, la plaza San Martín ha sido escenario de diversos episodios de violencia protagonizados principalmente por grupos de jóvenes. Un relevamiento realizado por La Opinión Austral, contabilizó al menos seis intervenciones policiales en ese espacio público, aunque no en todos los casos hubo personas demoradas o armas involucradas.

Muchas veces la presencia policial logra dispersar a los grupos antes de que las discusiones escalen a situaciones más graves. Sin embargo, la reiteración de estos episodios mantiene en alerta a vecinos y comerciantes de la zona céntrica.

Los festejos deportivos también han sido escenario de conflictos similares. Tras partidos de alto impacto -como los clásicos entre River y Boca– o durante celebraciones masivas, como ocurrió durante el Mundial de Qatar 2022, la plaza fue testigo de peleas y disturbios que obligaron a reforzar los operativos de seguridad.

En otros casos, la violencia también ha tenido como víctimas a personas que utilizan el espacio público para trabajar o realizar actividades culturales. Meses atrás, un artista callejero denunció haber sido atacado por individuos que frecuentan la plaza, quienes lo habrían golpeado y despojado de sus pertenencias.

Un joven siendo golpeado en el barrio Fátima. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

A este fenómeno se suma una tendencia cada vez más visible entre adolescentes: grabar y difundir peleas en redes sociales. Según pudo saber este diario, algunos grupos de jóvenes se filman enfrentándose en distintas plazas de la ciudad -como las del barrio Fátima o la zona cercana al cementerio- para luego compartir esos videos en plataformas como Instagram o TikTok.

Incluso existen cuentas dedicadas exclusivamente a difundir este tipo de contenidos, lo que genera preocupación entre autoridades, docentes y familias por el efecto de exposición y posible incentivo que puede provocar en otros adolescentes.

Este escenario se da además en un contexto de cambios en la legislación nacional. Hace pocos días fue publicada en el Boletín Oficial la Ley 27.801, que establece un nuevo régimen penal juvenil en la Argentina y reduce la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años.

Un menor tras ser agredido en la escalinata de una plaza de Río Gallegos. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

La normativa, sancionada por el Senado durante el mes de febrero, entrará en vigencia dentro de 180 días y establece el marco legal aplicable a adolescentes que cometan delitos tipificados en el Código Penal o en leyes especiales.

El debate sobre la violencia entre jóvenes, sin embargo, excede el plano estrictamente penal. Especialistas señalan que estos episodios deben ser analizados también desde una perspectiva social que contemple factores como la falta de espacios de contención, el impacto de las redes sociales, los conflictos entre grupos y las dinámicas propias de la adolescencia.