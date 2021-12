Peleaba contra otros hombres y lo demoraron con un machete

Un violento fue demorado por las fuerzas de seguridad de Río Gallegos, una vez que lo encontraron portando un arma blanca de grandes dimensiones.

De acuerdo a la información recabada por La Opinión Austral, todo tuvo lugar en horas de la noche del viernes en la esquina de las calles Estada y Mariano Moreno, cuando tres hombres se trenzaban a golpes y uno de ellos sacó un machete.

El hecho no pasó desapercibido para los vecinos de la zona quienes rápidamente solicitaron ayuda a las autoridades para que la situación no pase a mayores. En el caso intervino el personal del Comando Radioeléctrico que no tardó en arribar.

Según fuentes consultadas por este diario, el hombre que portaba el machete no arremetió contra los agentes sino que, al verse rodeado, levantó las manos, soltó el arma y se entregó.

Tanto el armado como los otros dos hombres que estaban peleados, son conocidos por la Policía por diversos delitos contra la propiedad y contravenciones. El primero fue demorado y llevado a la Seccional Segunda, en tanto que los otros dos se retiraron del lugar sin mayores inconvenientes.