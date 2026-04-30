En el marco de las actividades por el Día del Animal, que se conmemora cada 29 de abril, las divisiones K9 de la Policía de Santa Cruz llevaron adelante una serie de visitas a instituciones de nivel inicial, generando una experiencia educativa y recreativa para los más pequeños.

La iniciativa fue impulsada por la Superintendencia de Policía Judicial y de Investigaciones, a través del Departamento de Investigaciones del Delito Organizado Zona Centro, con la participación de la División Narcocriminalidad Puerto San Julián y la División de Investigaciones y Narcocriminalidad Isla Pavón.

Durante los días previos a la fecha conmemorativa, los canes entrenados visitaron jardines de infantes donde interactuaron con los niños en un ambiente distendido. Los perros recibieron caricias, mimos y participaron en juegos, promoviendo el vínculo entre la comunidad y las fuerzas de seguridad desde una edad temprana.

Estas jornadas no solo tuvieron un carácter recreativo, sino también educativo, ya que permitieron acercar a los alumnos al trabajo que realizan los perros policía en tareas de prevención e investigación del delito.

Al finalizar cada encuentro, se entregó un presente a los pequeños como recuerdo de la visita, cerrando así una experiencia significativa tanto para los niños como para el personal policial.

El staff canino que participó de estas actividades estuvo integrado por K9 Enzo, K9 Anubis, K9 Aika, K9 Saya, K9 Bruno y K9 Lucas, pertenecientes a la División Narcocriminalidad PSJ, junto a K9 Sur, de la División Narcocriminalidad Isla Pavón, con asiento en la ciudad de Comandante Luis Piedra Buena.

Estas acciones refuerzan el compromiso de la Policía de Santa Cruz con la comunidad, fomentando valores de respeto hacia los animales y fortaleciendo el lazo con las nuevas generaciones.