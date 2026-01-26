Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este lunes, personal de Bomberos de Puerto Deseado intervino en el rescate de una pick-up en la zona de la calle Lago del Desierto, en esa ciudad.

El equipo del Cuartel 4° encontró el rodado atrapado en un zanjón central, sin posibilidad de salir por sus propios medios, por lo que se utilizó el malacate de alta potencia del Móvil 848 para concretar una extracción segura.

La camioneta fue retirada sin registrar daños y no se reportaron personas lesionadas. En el operativo también colaboraron agentes de Tránsito Municipal y efectivos de la Policía local.

Leé más notas de La Opinión Austral