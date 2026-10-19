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Un hombre de 31 años murió luego de ser encontrado con una herida provocada por un arma de fuego en la cabeza, en una vivienda de Puerto San Julián. De acuerdo a las fuentes consultadas por La Opinión Austral, la Policía intervino tras un requerimiento por una presunta situación de conflicto de pareja y aprehendió preventivamente a una mujer vinculada al hecho, quien quedó a disposición de la Justicia.

Según informó División Comisaría Segunda de Puerto San Julián, el episodio ocurrió durante la jornada del domingo. Al llegar al domicilio, los efectivos solicitaron la intervención del servicio de emergencias médicas, cuyo personal trasladó al hombre al hospital local. Posteriormente, se confirmó su fallecimiento.

Pericias y una investigación en curso

Tras el hecho, personal del Gabinete Criminalístico realizó las pericias correspondientes y secuestró un arma de fuego y otros elementos de interés para la investigación. También se recibieron declaraciones testimoniales y se trabajó de manera coordinada con la División de Investigaciones (DDI) de Puerto San Julián.

La mujer fue aprehendida preventivamente en el marco de las actuaciones y quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente, mientras se busca establecer cómo ocurrió el episodio.

La investigación continúa con intervención de las autoridades judiciales competentes y del Ministerio Público Fiscal. Por el momento, no se informaron detalles sobre las circunstancias en las que se produjo la herida ni sobre la situación procesal de la mujer.