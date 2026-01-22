Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con una bandera con la imagen de Gabriel Mileca y el texto “Gaby volvé a casa”, alrededor de 30 personas caminaron por avenida San Martín y con dirección a la costanera, donde durante estos días se ha dispuesto una peatonal, para visibilizar el pedido.

Este 22 de enero se cumplieron 12 días desde la última vez que vieron al vecino de Río Gallegos y si bien, la búsqueda continua no hay novedades sobre su paradero.

Familiares y amigos caminaron en la costanera por aproximadamente 40 minutos, tiempo durante el cual comerciantes, familias completas, jóvenes y niños en bicicletas o monopatines, los observaron al pasar.

La calurosa noche que disfrutaban los riogalleguenses contrastó con el silencio de quienes marchaban llevando carteles difundiendo la búsqueda y a la espera de prontas noticias de Gabriel.

Una vez concluida la movilización, Susana Gugliermo, la pareja de Gabriel, no brindó entrevistas, pero visiblemente conmocionada recordó a La Opinión Austral que ya son 12 los días de búsqueda, indicó que el helicóptero, que este jueves estuvo a disposición, tiene que continuar en actividad y pidió “que siga la búsqueda”.

Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral

La última vez que fue visto Gabriel Mileca vestía remera azul oscura, short deportivo negro, tenia medias y pantuflas color negro.

Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral

Ante cualquier información que pueda ayudar a avanzar con la búsqueda, se pide comunicarse de manera inmediata al 911.