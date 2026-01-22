Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con una bandera con la imagen de Gabriel Mileca y el texto “Gaby volvé a casa”, alrededor de 30 personas caminaron por avenida San Martín y con dirección a la costanera, donde durante estos días se ha dispuesto una peatonal, para visibilizar el pedido.

En silencio, los vecinos caminaron por avenida San Martín con dirección a la costanera de Río Gallegos. Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral

Este 22 de enero se cumplieron 12 días desde la última vez que vieron al vecino de Río Gallegos y si bien, la búsqueda continua no hay novedades sobre su paradero.

En la costanera de Río Gallegos, la movilización visibilizó la búsqueda de Gabriel Mileca. Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral

Familiares y amigos caminaron en la costanera por aproximadamente 40 minutos, tiempo durante el cual comerciantes, familias completas, jóvenes y niños en bicicletas o monopatines, los observaron al pasar.

Con carteles con el rostro de Gabriel Mileca, familiares y amigos participaron de la movilización silenciosa. Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral

La calurosa noche que disfrutaban los riogalleguenses contrastó con el silencio de quienes marchaban llevando carteles difundiendo la búsqueda y a la espera de prontas noticias de Gabriel.

A cada paso, la movilización fue observada por quienes se encontraban disfrutando los más de 20° en la costanera de Río Gallegos. Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral

Una vez concluida la movilización, Susana Gugliermo, la pareja de Gabriel, no brindó entrevistas, pero visiblemente conmocionada recordó a La Opinión Austral que ya son 12 los días de búsqueda, indicó que el helicóptero, que este jueves estuvo a disposición, tiene que continuar en actividad y pidió “que siga la búsqueda”.

La última vez que fue visto Gabriel Mileca vestía remera azul oscura, short deportivo negro, tenia medias y pantuflas color negro.

Ante cualquier información que pueda ayudar a avanzar con la búsqueda, se pide comunicarse de manera inmediata al 911.

