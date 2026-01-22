El paradero de un vecino de Río Gallegos es un misterio hace más de doce días. Un periodo de tiempo que también se puede medir en casi 300 horas en las que no se saba nada de él. Con el paso de las horas, la incertidumbre crece y las certezas se difuminan.

Se trata del caso de Gabriel Mileca, de 42 años, trabajador de Distrigas con pasado en Vialidad Provincial y Pesca de Santa Cruz; padre de tres y casado con Susana Gugliermo hace trece años. En la mañana del sábado 10 de enero pasado le pidió el celular a un taxista para llamar a su esposa y pedirle que le pague el viaje que había hecho hasta las inmediaciones de la obra del Camping Provincial que se inaugurará en los próximos días.

Gabriel Mileca tiene 42 años de edad y su paradero es un misterio desde el 10 de enero. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Mileca está atravesando problemas personales y laborales. En el medio, por recomendación de su pareja y, de acuerdo a especialistas, había accedido a orientar los esfuerzos a terapias alternativas tales como Reiki. Durante los primeros días de este año, él había aceptado recibir ayuda profesional en el Centro de Salud Mental (CSM) pero se alejó de manera voluntaria por una puerta de emergencia, pese a que su causa ya estaba judicializada.

La zona donde fue visto por última vez Mileca. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

Tal como lo informó La Opinión Austral, la instrucción de la causa está siendo llevada adelante por el juez Gerardo Giménez, con el secretario Penal Pablo Benítez, además del trabajo de la fiscal adjunta Analía Molina.

Susana ha denunciado día después de la desaparición algunas deficiencias en los trabajos, comenzando con la atención que su pareja había recibido en el CSM ya que, cuando consultó, no supieron decirle que medicación le habían dado, luego se sabría que no le habían dado ninguna medicina.

Gerardo Giménez, juez a cargo de la instrucción. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

También ella tuvo un contratiempo la semana pasada cuando fue demorada y escoltada por la Policía Federal Argentina (PFA), luego de haberse metido en terrenos fiscales pertenecientes a la Fuerza Áerea. Esa intrusión en un terreno que no tiene señalización correspondiente, quedó en manos de la Justicia Federal; aunque solo se sume como una “anécdota” amarga entre tanta incertidumbre para dar con el paradero.

Otro de los momentos lamentables que tuvo que vivir Susana fue con Rodríguez, un chofer de la Comisaría Sexta que, según ella indicó a La Opinión Austral, él se le habría reído cuando le comentaba sobre la situación de la desaparición de su esposo.

Bomberos con gomones ingresando a las frías aguas de la costanera. FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

Desde un primer momento se ha peinado la zona costera de Río Gallegos. Del operativo participan desde cadetes de la Policía de Santa Cruz, pasando por fuerzas federales, hasta agentes de áreas de Seguridad del Municipio de Río Gallegos.

Entre tantos rastrillajes en los bordes costeros, también se han realizado relevamientos dentro del casco urbano de la capital de Santa Cruz. Fuentes judiciales consultadas por este diario indicaron que, casi todos los días, se han recibido reportes de “personas que aseguran que lo vieron en distintas partes de la ciudad, pero vamos revisamos las cámaras, seguimos la línea pero finalmente no es la persona que buscamos”, indicaron.

Un perro oliendo las prendas de Mileca. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Esto ocurrió hace días cuando una de las versiones ubicaban a Mileca en inmediaciones del barrio 400 Departamentos. Incluso un perro especializado había marcado indicios de su presencia en la zona. Este diario pudo saber que uno de sus hermanos trabaja por esas cuadras al igual que una hermana que reside allí.

Incluso hasta dijeron haberlo visto en los escombros de los departamentos que, en junio del 2023, habían sido consumidos por el fuego en un incendio accidental pero esto fue rápidamente desmentido por las autoridades luego de revisar cada uno de esos recovecos.

Agentes de la Guardia Urbana tras inspeccionar los 400 Departamentos. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Esta semana, también, un adiestrador que, de manera espontánea se sumo a las tareas de rastrillaje, aportó el trabajo de un can especializado que marcó la presencia de Mileca en la casa de pescadores en las afueras de la ciudad. Allí, además, horas después, un can halló una prenda de vestir, precisamente una remera de color oscuro que, puede o no ser del hombre desaparecido.

En el medio, también salió a la luz el costado solidario de la comunidad de Río Gallegos. Además de sumarse de manera desinteresada a los rastrillajes en distintos puntos de la costa, también imprimieron por su cuenta flyers con la cara y los datos de “Gabi” tal como lo conocen. Actualmente se puede ver el rostro del trabajador de Distrigas en cada comercio de la capital de Santa Cruz.

No fue hasta las últimas horas cuando, tras una gestión realizada por el Juzgado de Instrucción N°3, se liberaron los fondos, gracias al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para que el Ejército Argentino colabore con a búsqueda de Mileca con ayuda de un helicóptero, tal como lo adelantó La Opinión Austral de manera exclusiva.

El helicóptero AE458 en la base de Río Gallegos, en abril del 2025. FOTO: EJÉRCITO ARGENTINO

Si bien el operativo estaba previsto para la jornada del miércoles, el mismo se trasladó hasta la jornada de este jueves. Desde la primera hora de la mañana y también en horas de la tarde se realizaron operativos sobrevolando la zona de la costanera y “se realizó con personal especializado del Ejército y de Prefectura, que conoce sectores específicos donde se reforzó la búsqueda” tal como dijo el juez Giménez, en declaraciones a este diario.

This browser does not support the video element.

Lamentablemente, como viene pasando hace más de una semana, los operativos arrojaron resultados negativos. En paralelo, las tareas continúan por cielo, mar y tierra, teniendo en cuenta la suba de las mareas que se vienen registrando desde el martes pasado, que podrían hacer que, pudieran salir a flote algunos indicios sobre el paradero de Mileca; en el medio la pregunta que toda la comunidad, su familia, las autoridades judiciales y policiales se hacen desde el 10 de enero pasado: “¿qué pasó con Gabriel Mileca?”